Koronavirüs Bakan Koca illere göre haftalık vaka sayılarını açıkladı
TÜRKİYE

Bakan Koca illere göre haftalık vaka sayılarını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre her 100 bin kişide görülen haftalık vaka sayılarını paylaştı. İstanbul'da her 100 bin kişide 89.90, Ankara'da 39.84, İzmir'de ise 53.42 vaka görüldü. En çok vaka görülen il 301.76 ile Ordu oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca.

Sağlık Bakanı Koca'nın paylaştığı illere göre haftalık koronavirüs vaka sayılarında, her 100 bin kişide İstanbul'da 89.90, Ankara'da 39.84, İzmir'de 53.42, Antalya'da 78.11 kişi pozitif çıktı.

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Ordu yine başı çekti

Ordu, 301.76 ile geçen hafta 100 bin kişi başına en çok vaka görülen il olurken, Şırnak 2.29 ile sonuncu sırada yer aldı.

Bakan Koca, yaptığı paylaşımda, "Her hafta açıkladığımız illerimizde 100.000 nüfusa düşen haftalık toplam vaka sayısının güncel haritasını ilan ettik. Kademeli ve kontrollü normalleşecegiz" ifadelerine yer verdi.

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