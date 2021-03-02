Bakan Koca illere göre haftalık vaka sayılarını açıkladı

Sağlık Bakanı Koca'nın paylaştığı illere göre haftalık koronavirüs vaka sayılarında, her 100 bin kişide İstanbul'da 89.90, Ankara'da 39.84, İzmir'de 53.42, Antalya'da 78.11 kişi pozitif çıktı.
Ordu yine başı çekti
Ordu, 301.76 ile geçen hafta 100 bin kişi başına en çok vaka görülen il olurken, Şırnak 2.29 ile sonuncu sırada yer aldı.
Bakan Koca, yaptığı paylaşımda, "Her hafta açıkladığımız illerimizde 100.000 nüfusa düşen haftalık toplam vaka sayısının güncel haritasını ilan ettik. Kademeli ve kontrollü normalleşecegiz" ifadelerine yer verdi.
Her hafta açıkladığımız illerimizde 100.000 nüfusa düşen haftalık toplam vaka sayısının güncel haritasını ilan ettik. Kademeli ve kontrollü normalleşecegiz. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/IOSAAcuqB9
Her hafta açıkladığımız illerimizde 100.000 nüfusa düşen haftalık toplam vaka sayısının güncel haritasını ilan ettik. Kademeli ve kontrollü normalleşecegiz. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/IOSAAcuqB9— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 1, 2021