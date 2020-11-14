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Koronavirüs Bakan Koca yine uyardı Maskenizi sizi koruyacak şekilde kullanın
TÜRKİYE

Bakan Koca yine uyardı: Maskenizi sizi koruyacak şekilde kullanın

Artan koronovirüs vakalarıyla ilgili her gün uyarılarını yineleyen Sağlık Bakanı Fahrttin Koca, vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı. Maskenin doğru kullanılması gerektiğini belirten Koca, "Burnun altına indirilmiş maskenin, yarısı kesilmiş maskeden bir farkı yok. Maskenizi sizi koruyacak şekilde kullanın" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi DHA
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Arşiv


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'da hesabından açıklama yaparak, koronavirüs tedbirleri kapsamında kullanılan maskenin doğru takılması gerektiğine dikkat çekti. Bakan Koca, "Burnun altına indirilmiş maskenin, yarısı kesilmiş maskeden bir farkı yok. Maskenizi burnu açıkta bırakacak şekilde takarsanız, bir yarısını kullanmış olursunuz. Koronavirüs ağızdan daha çok burun yoluyla, nefes alıp verirken bulaşıyor. Maskenizi sizi koruyacak şekilde kullanın" dedi.

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