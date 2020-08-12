İzmir'den şoke eden görüntüler: Sosyal mesafesiz düğünde sadece bir kişi maske taktı Koronavirüs salgını etkilerini hala sürdürürken, yetkililerin tüm uyarılarına rağmen taziyeler ve düğünlerdeki kalabalık vaka sayılarında artışa neden oluyor. Akıl almaz görüntüler son olarak İzmir'den geldi. Konak ilçesinde düzenlenen sokak düğününe katılan vatandaşlar ne maske taktı, ne sosyal mesafe kurallarına uydu. Törende sadece bir kişinin maske takması dikkat çekerken, düğün sahibine toplam 4 bin 442 lira idari para cezası kesildi.

Haber Merkezi 12 Ağustos 2020, 17:30 Son Güncelleme: 12 Ağustos 2020, 17:37 İHA