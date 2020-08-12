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Koronavirüs İzmirden şoke eden görüntüler Sosyal mesafesiz düğünde sadece bir kişi maske taktı
TÜRKİYE

İzmir'den şoke eden görüntüler: Sosyal mesafesiz düğünde sadece bir kişi maske taktı

Koronavirüs salgını etkilerini hala sürdürürken, yetkililerin tüm uyarılarına rağmen taziyeler ve düğünlerdeki kalabalık vaka sayılarında artışa neden oluyor. Akıl almaz görüntüler son olarak İzmir'den geldi. Konak ilçesinde düzenlenen sokak düğününe katılan vatandaşlar ne maske taktı, ne sosyal mesafe kurallarına uydu. Törende sadece bir kişinin maske takması dikkat çekerken, düğün sahibine toplam 4 bin 442 lira idari para cezası kesildi.

Haber Merkezi İHA
Koronavirüs tedbirlerinin hiçe sayıldığı sokak düğününde sadece bir kişi maske taktı.
Koronavirüs tedbirlerinin hiçe sayıldığı sokak düğününde sadece bir kişi maske taktı.

İzmir’de Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün akşam Çimentepe Mahallesi’ndeki bir düğünde Covid-19 tedbirlerine uyulmadığı ihbarı üzerine düğünün yapıldığı sokağa gitti. Düğüne katılanlardan sadece 1 kişinin maske taktığını gören polis ekipleri, diğer davetlilerin maske takmadığı, sosyal mesafe kuralına uymadığı ve izin alınmadan havai fişek atıldığı düğünün sahibine idari para cezası uyguladı.

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  • Düğün sahibine maske kuralına uyulmadığı için 900 lira, sosyal mesafe kuralı ihlal edildiği için 3 bin 150 lira ve izinsiz havai fişek atıldığı için 392 lira olmak üzere toplam 4 bin 442 lira ceza kesildi.

Düğün eğlencesi değil koronavirüse davet partisi: Ne sosyal mesafe tanıdılar ne de maske taktılar
OYNAT 00:57
Düğün eğlencesi değil koronavirüse davet partisi: Ne sosyal mesafe tanıdılar ne de maske taktılar
İstanbul Gaziosmanpaşa ve Silivri'de sosyal mesafe ve maske kuralına uymadan nişanda eğlenenler kameralara yansıdı. Eğlenceler adeta koronavirüse davetiye çıkardı.

Sosyal mesafe sıfır

Sosyal medyada yayımlanan düğün görüntülerinde ise sosyal mesafe kurallarına uymayan ve maske takmayan davetlilerin eğlendiği, düğüne katılan sadece 1 kişinin maske taktığı görüldü.

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Binlerce lira ceza kesildi

Denetimlerine devam eden ekipler, Konak ilçesinin Kadifekale semtinde düzenlenen bir başka sokak düğününde de denetim gerçekleştirdi. Söz konusu düğünün sahiplerine de sosyal mesafe kuralına uyulmadığı ve maske takılmadığı gerekçesiyle binlerce liralık idari para cezası kesildi.

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