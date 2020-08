Koronavirüs hurafeleri dünya genelinde yüzlerce can aldı: İnek dışkısı, deve idrarı... Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle yaklaşık 746 binden fazla kişi yaşamını yitirdi, dünya genelinde ise 20 milyondan fazla kişi virüse yakalandı. American Journal of Tropical Medicine and Hygiene dergisinde yapılan araştırmada sadece virüsün değil, virüse karşı alınan ‘yanlış önlemler’ ve hurafeler nedeniyle yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği, binlercesinin de yaralandığı açıklandı. Söz konusu hurafeler arasında yüksek dereceli alkol, dezenfektan, Metanol, inek dışkısı ve deve idrarı tüketmek gibi sözde önlemler bulunuyor.

Haber Merkezi 12 Ağustos 2020, 10:59 Son Güncelleme: 12 Ağustos 2020, 15:41 DHA