Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs Koronavirüse yakalanan kadın otobüste muavini öpmüştü Test sonucu belli oldu
TÜRKİYE

Koronavirüse yakalanan kadın otobüste muavini öpmüştü: Test sonucu belli oldu

İstanbul'dan Diyarbakır'a giden yolcu otobüsünde koronavirüs testi pozitif çıkan Süreyya Ç.'nin, kendisine yardımcı olduğu için alnından öpüp 50 TL bahşiş verdiği muavin Zafer Demir ile otobüste bulunan 29 kişinin koronavirüs testleri negatif çıktı.

Haber Merkezi DHA
Muavin Zafer Demir
Muavin Zafer Demir

İstanbul'da 3 gün önce Kovid-19 testi yaptıran ve sonucu çıkmadan dün Diyarbakır'a doğru otobüsle yola çıkan Süreyya Ç., yoldayken hastaneden gelen telefonla koronavirüs testi sonucunun pozitif çıktığını öğrendi. Süreyya Ç., durumu muavine bildirdi. Bunun üzerine otobüs şoförü Süreyya Ç.'yi otobüsle Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bıraktı. Süreyya Ç. otobüsten inerken, muavin Zafer Demir de valizini taşırken kendisine yardım etti. Süreyya Ç. o sırada eldiven ve maske takmayan Demir'i, kendisiyle ilgilendiği için alnından öpüp, 50 TL para verdi. Süreyya Ç. hastanede karantinaya alındı.

DHA
Koronavirüs testi yapılan yolcular ve personel yollarına devam etti.

OTOBÜS DURDURULARAK YOLCULARA VE PERSONELE TEST YAPILDI

  • Tekrar Diyarbakır'a doğru yola çıkan otobüs de durumun emniyet ekiplerine bildirilmesinin ardından Bolu'da durduruldu. Dün akşam saatlerinde Bolu'da durdurulan otobüstekiler, Refika Baysal Toplum Sağlığı Merkezi'ne getirildi. Otobüste bulunan 5'i çocuk 27 yolcu ile 3 personele, otobüsten sırayla indirilerek koronavirüs testi yapıldı. Otobüstekiler, daha sonra yollarına devam etti.

DHA
Bolu'da durdurulan otobüs.

Süreyya Ç.'nin alnından öptüğü muavin Zafer Demir ve otobüstekilerin koronavirüs testlerinin sonucu negatif çıktı. Testlerin sonuçları otobüstekilerin bulundukları illerdeki Sağlık Müdürlüklerine gönderildi.

İzolasyon kuralına uymadı: 12 kişiye virüs bulaştırdı
KORONAVİRÜS
İzolasyon kuralına uymadı: 12 kişiye virüs bulaştırdı

Otobüsten çekinen VIP araç kiralıyor
EKONOMİ
Otobüsten çekinen VIP araç kiralıyor

Koronavirüs sonrası Antalya’ya ilk yolcu uçağı indi
EKONOMİ
Koronavirüs sonrası Antalya’ya ilk yolcu uçağı indi

Otobüste izdiham var: HES kodu otobüsle seyahatlerde de şart olacak
EKONOMİ
Otobüste izdiham var: HES kodu otobüsle seyahatlerde de şart olacak
Abone Ol Google News
Test sonucu belli oldu

Test sonucu belli oldu

​Koronavirüse yakalanan kadın otobüste muavini öpmüştü.
Libyayı yalnız bırakmayız

Libya'yı yalnız bırakmayız

Akdeniz'de işbirliği alanlarımızı genişletme konusunda anlaştık.
On beş ile hafta sonu yasağı

On beş ile
hafta sonu yasağı

​İçişleri Bakanlığı genelgesi ile detaylar belli oldu.
FETÖ biten<br>DHKP-C'ye el uzatıyor

FETÖ biten
DHKP-C'ye el uzatıyor

​FETÖ - DHKP/C ilişkisinin ele alındığı raporda çarpıcı tespitler bulunuyor.
Babam dünyayı değiştirdi

Babam dünyayı değiştirdi

​George Floyd'un kızı Gianna ilk kez seslendi.
Temassız<br>yaşam önlemleri

Temassız
yaşam önlemleri

​Yeni normalde sosyalleşme böyle olacak.
Ödünç<br>vekile etik ayar

Ödünç
vekile etik ayar

AK Parti, siyasi etik kurallarına yönelik bir düzenleme üzerine çalışıyor.
İki kardeşimi<br>Selman kaçırdı

İki kardeşimi
Selman kaçırdı

​Tutuklamadan tam on gün sonra ortadan kayboldular.
Bakanlık dur dedi

Bakanlık dur dedi

Türkiye'de yıllık 18,8 milyon ton gıda çöpe gidiyor.
Mahkemenin<br>bilirkişi skandalı

Mahkemenin
bilirkişi skandalı

​Sanayi arazisi olarak kullanılması planlanan araziyi tarım arazisi yaptılar.
Yerli motorlu<br>zırhlılar 2021'de

Yerli motorlu
zırhlılar 2021'de

​TÜMOSAN çalışmalara hız kesmeden devam ediyor.
ABD'de<br>asker-sivil çatışması

ABD'de
asker-sivil çatışması

​Donald Trump eski Savunma Bakanı'na 'kuduz köpek' benzetmesi.
Otomatik<br>vitese yöneldik

Otomatik
vitese yöneldik

​Her on aracın yedisinde otomatik vites tercih edildi.
Beraatlar bozuldu

Beraatlar bozuldu

​15 Temmuz gecesi "Güzel şeyler olacak" denilerek okula çağrılmışlar.
Cimbom'a müjde

Cimbom'a müjde

​İtalyan gazetesi Mandzukic'in gitmek istediği takımı açıkladı.
Havada karşı<br>karşıya geldiler

Havada karşı
karşıya geldiler

​ABD ile Çin arasında sivil havacılık gerilimi.
Fiyat değil<br>kalite arttı

Fiyat değil
kalite arttı

Oteller için güven ve hijyen odak merkezi haline geldi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.