Kurban pazarlığında dikkat: Prof. Dr. Murat Arslan alınması gereken önlemleri tek tek sıraladı

İstanbul Veteriner Hekimler Odası Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan, Türkiye’de geçen yıl Kurban Bayramı’nda yaklaşık 3,5 milyon kurban kesildiğinin tahmin edildiğini, dört gün içerisinde hayvan varlığının yaklaşık yüzde 5’inin kesildiği Kurban Bayramı’nın halk sağlığı, hayvan sağlığı, hayvan refahı ve ekonomik boyutları olan karmaşık bir organizasyon olduğunu dile getirdi. Kurbanlık hayvanların büyükşehirlere getirilmesi, vatandaşların kurban almak için kurban pazarlarını ziyareti, hayvanların kesimi ve ihtiyaç sahiplerine dağıtımı sırasında büyük bir insan trafiğinin olacağına dikkat çeken Arslan, “Her kurbanın satışı, kesimi ve dağıtımı ile aile bireylerinin teması da düşünülürse yaklaşık bir milyon kişinin bulaş açısından risk altında olduğu düşünülebilir” diye konuştu.

Murat Arslan

OYNAT 00:58 'Yeni normal' kurban pazarlığı Yeni tip korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında bir dizi önlem alındığı, bunun yanında el sıkışarak pazarlık geleneğinin de kaldırıldığı bildirildi. Amasya'nın Suluova ilçesinde vatandaşlar korona dolayısıyla fiziksel mesafe kuralına uyarak maskeli ve el sıkışmadan değnekle kurban pazarlığı yaptı. BiP'te paylaş

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KAMUOYU BİLGİLENDİRİLMELİ

Diğer şehirlerden gelen çok sayıdaki üreticinin bayram sonrası dönüşlerinin de bu şehi rlere hastalığın taşınmasına aracılık edebileceğine dikkati çeken Prof. Dr. Aslan, “Tüm bu riskler düşünüldüğünde yaklaşan organizasyonun kovid-19 tedbirleri açısından ayrıca değerlendirilmesi, bulaşmanın minimuma indirilmesi için önlemler alınması ve kamuoyunun konuya ilişkin bilgilendirilmesi önem arz etmektedir” değerlendirmesinde bulundu.

GÜNDEM Kurban kesiminde koronavirüs önlemi: Randevuyla yapılacak

İnsan trafiği azaltılmalı

Alınacak önlemlerin temel hedefinin, insan trafiğini azaltmaya yönelik olması gerektiğini belirten Prof. Dr. Aslan, alınması gereken önlemlere ilişkin şu önerileri sundu:

* Öncelikle kurbanlıkların transportu yapılmadan, yetiştirildiği bölgelerde kesime sevk edilmesi için projeler geliştirilmelidir. Bu amaçla; büyük şehirlerde yaşayan vatandaşlar vekaletle memleketlerinde kesim yapmaya teşvik edilmeli ve bölgedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması sağlanmalıdır.

* İstanbul’da yapılacak kesimlerde kurban sahibinin kesim yerine gelmeden, kurbanının vekalet verdiği kurum tarafından kesilerek kendisine ulaştırılması, yasalar ve altyapı imkanları elverdiği oranda, yerel yönetimlerin bağışlanan kurbanları kavurma gibi ürünlere işledikten sonra ihtiyaç sahiplerine ulaştırması gibi seçenekler değerlendirilmelidir.

* Kurban kesim ve satış yerlerinin kapasiteleri yarı yarıya düşürülmeli, sosyal mesafe kuralları ödünsüz uygulanmalıdır.

* Satış ve kesim yerleri bariyerlerle sınırlandırılmalı, giriş kapıları kontrollü olmalıdır.

* Kurban satış yerlerinde pazarlık yaparken tokalaşmanın önüne geçilmeli, maske ve ateş kontrolü mutlaka yapılmalı, tüm ziyaretçilerin galoş giymesi sağlanmalıdır.

* Kesimlerin üç güne yayılması ve randevulu yapılması için düzenleme yapılmalıdır.

* Kesim için özel sektörün işlettiği onaylı işletmeler kullanılmalı, kapasite arttırılmalıdır.

* Kurban satış yerleri ile kesim yerlerinde denetim yapmak üzere yeterli sayıda veteriner hekim bulundurulmalıdır.

* Kesimde görevli tüm personelin sağlık kontrolü yapılmalı, uygun kıyafetlerle çalışmaları sağlanmalıdır.

* Kesilen kurbanlar hak sahiplerine ambalajlı verilmelidir.

* Sürecin en sağlıklı şekilde yönetilmesi için yazılı ve görsel basın, billboardlar, broşürler vb kullanılarak vatandaşlar bilgilendirilmelidir.