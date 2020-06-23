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Dünya İDDEF, 33 Ülkede Kurban Bereketini Paylaşacak
AFRİKA

İDDEF, 33 Ülkede Kurban Bereketini Paylaşacak

İDDEF, 2020 yılı yurt dışı kurban organizasyonunu Afrika, Asya, Ortadoğu ve Balkanlar’daki 33 ülkede gerçekleştirerek vekalet yoluyla emanet aldığı kurbanların etlerini ihtiyaç sahiplerine dağıtacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İDDEF, dünyanın her yerine yardım göndermeye devam ediyor.
İDDEF, dünyanın her yerine yardım göndermeye devam ediyor.

Yurt dışı kurban organizasyonunu “Kardeşinle Kurbanını Paylaş” sloganıyla 33 ülke 253 bölgede gerçekleştirerek mazlum, mağdur ve yoksul kimselere bayram sevincini yaşatmayı hedefleyen İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), 2020 vekalet yoluyla yurt dışı kurban kesim bedelinin küçükbaş kurban 700 lira, büyükbaş hisse kurbanın ise 600 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

  • İDDEF’ten yapılan açıklamada, “Emanetiniz emanetimiz, hassasiyetiniz hassasiyetimiz anlayışla 11 yıldır olduğu gibi her yıl artan heyecanımız ve ulaştığımız gerçek ihtiyaç sahibi sayısıyla bu kurban bayramı döneminde de omuzladığımız emanetleri tek tek teslim edeceğiz. Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vacip kurban organizasyonu hazırlıklarını tamamlarken Türkiye'den vaka sayısının düşük olduğu ülkelere gidecek ekiplerimiz ve ülkelerdeki yerel görevlilerimiz ile hiçbir aracı kurumla çalışmadan kurban kesim ve dağıtım çalışmalarını gerçekleştireceğiz” denildi.

İDDEF, dünyanın her yerine yardım göndermeye devam ediyor.

Kurbanlıkların veteriner kontrolünden geçirilip, küpelenerek önceden alındığı vurgulanan açıklamada, “İDDEF olarak kurban fiyatlarımızın uygun olması ve döviz hareketliliğinden etkilenmemesi için küçükbaş ve büyükbaş kurbanlıkları 33 ülkedeki görevli ekiplerimizin titiz takibi ve dikkatiyle satın alıyoruz. Bağışçılarımızın vekalet yoluyla bağışladıkları kurbanları, bayramın ilk günü başlamak üzere İslami usul ve kaidelere göre keserek, SMS yoluyla bağışçılara bilgi veriyoruz. Ekiplerimiz ve yerel görevlilerimiz nezaretinde kesilip eşit olarak pay edilen kurban etlerini önceden tespit ettiğimiz gerçek ihtiyaç sahiplerine dağıtıyoruz. Bağışçılarımız, kurban kesim işlemlerinin ardından www.iddef.org web sitesi üzerinden de kurbanlarının durumunu sorgulayarak hangi ülkede kesildiğini öğrenebiliyorlar. Siz de gönüllerin bir olduğu, sınırların aşılarak dertlerin azaldığı, sofralara et girdiği ve ümmet bilincinin pekiştiği Kurban bayramında binlerce kilometre ötedeki kardeşlerinize neşe, sevinç ve bereket ulaştırabilirsiniz” ifadelerine yer verildi.

İDDEF, dünyanın her yerine yardım göndermeye devam ediyor.

Kurban bağışları “www.iddef.org” internet sitesi üzerinden, ilgili hesap numaralarına EFT/Havale yoluyla, şube merkezlerinden ya da 0212 621 0065 numaralı telefon numarasından detaylı bilgi alınarak yapılabiliyor.

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