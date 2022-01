Omicron varyantı görülen her üç kişiden ikisi önceden koronavirüse yakalandığını söylüyor İngiltere'de binlerce gönüllüye koronavirüs testi yapılan büyük ve devam eden bir çalışma olan React'ten elde edilen bulgular, omicron varyantı görülen her 3 kişiden 2'sinin daha önce koronavirüse yakalandığını gösteriyor. Diğer tahminler, her 10 omicron vakasından birinin yeniden enfeksiyon olduğunu öne sürüyor.

