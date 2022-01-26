Koronavirüs aşısı olmayan ölüm döşeğindeki adam kalp nakli listesinden çıkarıldı

ABD'de koronavirüs aşısı nedeniyle toplumda tartışmalara yol açan bir gelişme yaşandı. Kalp nakli olması gereken ve henüz 31 yaşında olan DJ Ferguson isimli bir adam, koronavirüs aşısı olmadığı gerekçesi ile nakil listesinden çıkarıldı. Durumu kritik olan hastanın ailesi bu duruma karşı çıkarken, Brigham and Women's Hastanesi yönetimi ise kurallara uymak zorunda olduklarını belirtti.

Edinilen bilgilere göre 31 yaşındaki adam, 26 Kasım 2021'den beri hastanede yatıyor ve nakil yapılmazsa hayatını kaybedecek. Ancak DJ Ferguson, bazı aşılarda nadir olarak görülen kalp kası iltihabından çekindiği için aşı olmayı reddetmiş. Babası ise oğlunun prensiplerine aykırı olduğunu, aşılara inanmadığını söylüyor.

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Aşı naklin başarılı olması için en önemli etken

Hastane tarafından yapılan açıklamalara göre hem nakil ameliyatının sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi hem de hastaların hayatta kalabilmeleri için günümüz koşullarında COVID-19 aşısı yaptırması gerekiyor. Başka bir açıklamada ise nakil için bekleyen 100 bin kişinin daha olduğu ve bu insanların tamamının yeni bir organa kavuşmasının 5 yıl süreceği ifade ediliyor.