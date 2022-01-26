Koronavirüs Koronavirüs aşısı olmayan ölüm döşeğindeki adam kalp nakli listesinden çıkarıldı
DÜNYA

Koronavirüs aşısı olmayan ölüm döşeğindeki adam kalp nakli listesinden çıkarıldı

ABD'de kalp nakli için sıra bekleyen bir hasta, koronavirüs aşısı olmadığı gerekçesi ile nakil listesinden çıkarıldı. Durumu kritik olan hastanın ailesi bu duruma tepki gösterirken hastane yönetimi, kurallara uyulmak zorunda olduğunu açıkladı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Koronavirüs aşısı vurulmayan ​ölüm döşeğindeki adam kalp nakli listesinden çıkarıldı
Arşiv

ABD'de koronavirüs aşısı nedeniyle toplumda tartışmalara yol açan bir gelişme yaşandı. Kalp nakli olması gereken ve henüz 31 yaşında olan DJ Ferguson isimli bir adam, koronavirüs aşısı olmadığı gerekçesi ile nakil listesinden çıkarıldı. Durumu kritik olan hastanın ailesi bu duruma karşı çıkarken, Brigham and Women's Hastanesi yönetimi ise kurallara uymak zorunda olduklarını belirtti.

Edinilen bilgilere göre 31 yaşındaki adam, 26 Kasım 2021'den beri hastanede yatıyor ve nakil yapılmazsa hayatını kaybedecek. Ancak DJ Ferguson, bazı aşılarda nadir olarak görülen kalp kası iltihabından çekindiği için aşı olmayı reddetmiş. Babası ise oğlunun prensiplerine aykırı olduğunu, aşılara inanmadığını söylüyor.

Aşı naklin başarılı olması için en önemli etken

Hastane tarafından yapılan açıklamalara göre hem nakil ameliyatının sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi hem de hastaların hayatta kalabilmeleri için günümüz koşullarında COVID-19 aşısı yaptırması gerekiyor. Başka bir açıklamada ise nakil için bekleyen 100 bin kişinin daha olduğu ve bu insanların tamamının yeni bir organa kavuşmasının 5 yıl süreceği ifade ediliyor.

  • New York Üniversitesi bünyesinde hizmet veren Grossman Tıp Okulu Tıbbi Etik Başkanı Dr. Arthur Caplan, "Organlar çok zor bulunuyor. Bu yüzden organ naklini hayatta kalma ihtimali düşük kişilere değil aşı olmuş ve ameliyat sonrası hayatta kalma ihtimali daha yüksek olan kişilere yapıyoruz." ifadelerini kullandı.
Minik Sercandan üzücü haber

Minik Sercan'dan üzücü haber

​Cumhurbaşkanı Erdoğan tedavisi için devreye girmişti.
Yeni salgın alarmı

Yeni salgın alarmı

​Bir ülkeye daha sıçradı: Tehlike yeniden mi geliyor.
CHP ve İYİ Partinin büyükelçilerle görüşme trafiği

​Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: Sorun uygulama kaynaklı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Hassas bir konu, iyi ve titiz bir çalışma yapılsın.

​TOGG ile ilgili yeni gelişme: Yerli otomobilde tarih verildi.

​Şubat ayının ilk haftası geri geliyor.
Tek katlı evler kara gömüldü

Tek katlı evler kara gömüldü

​Türkiye'nin en çok kar yağan ilinde zorlu yaşam sürüyor.

Ataşehir'de korkunç olay: Kepçe su ve buz dolu çukura gömüldü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.