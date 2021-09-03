THY'den PCR testi uyarısı: 6 Eylül'de başlayacak uygulamanın detayları paylaşıldı

Türk Hava Yolları, 6 Eylül tarihi itibarıyla zorunlu PCR testiyle ilgili merak edilen detayları paylaştı.

THY PCR TESTİ DETAYLARINI PAYLAŞTI

Konuyla ilgili olarak THY'den yapılan duyuruda, "İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeye göre, 6 Eylül tarihinden itibaren uçuşlarımızda HES kodu aracılığıyla aşılı olma/geçirilmiş hastalık veya azami 48 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR testi şartı aranacaktır. Uçuşa kabul kriterinize uygunluğunuzun HES kodu üzerinden sorgulanabilmesi için Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden paylaşım onayı vermeniz gerekmektedir" denildi.

KORONAVİRÜS İşçilere PCR testi şartı

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENELGEYLE DUYURMUŞTU

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine PCR Testi konulu yeni bir genelge daha gönderdi.

Genelgede, 6 Eylül Pazartesi'den itibaren aşı süreci tamamlanmayan veya hastalığı geçirmemiş kişilerin, konser, sinema ve tiyatro gibi vatandaşların toplu olarak bulunduğu faaliyetlere katılımında ya da uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla yapacağı şehirler arası seyahatler için negatif sonuçlu PCR testinin zorunlu olduğu bildirildi.

REKLAM