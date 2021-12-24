Koronavirüs Turkovac aşısında önemli gelişme İlk sevkiyat gerçekleşti
TÜRKİYE

Turkovac aşısında önemli gelişme: İlk sevkiyat gerçekleşti

Yerli ve milli Turkovac aşılarının üretim tesisinden Halk Sağlığı depolarına ilk sevkiyatı gerçekleşti. İlk sevkiyat dün gerçekleştirildi. 35 dönüm üzerinde kurulan ve 235 kişinin 24 saat esasına göre çalıştığı organize sanayi bölgesindeki tesisten 150 bin adet koli kamyonlara yüklendi. 14 etapta kamyonlara yüklenen TURKOVAC, Ankara'ya doğru yola çıkmıştı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Turkovac aşısında önemli gelişme: İlk sevkiyat gerçekleşti
Turkovac aşılarının üretim tesisinden Halk Sağlığı depolarına ilk sevkiyatı gerçekleşti.

Acil kullanım onayı alan ve seri üretimi başlayan yerli Koronavirüs aşısı Turkovac'ta Halk Sağlığı depolarına ilk Sevkiyat gerçekleşti.

Bakan Koca, Turkovac aşısının yıl bitmeden yaygın kullanımına başlayacağını açıklamıştı.

Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir laboratuvarda seri üretime geçilen Türkiye'nin yerli aşısı Turkovac'ın ilk sevkiyatı, Ankara'ya yapıldı.

ALKIŞLAR EŞLİĞİNDE UĞURLANDI

Üretilen Turkovac aşılarının ilk partisi ambalajlanarak özel nakliye aracına yüklendi. 150 bin adet aşının yüklendiği araç, çalışanların alkışları eşliğinde Ankara'ya yola çıktı.

Turkovac haftaya piyasada: Sinovac ve Biontech aşılarının tedariği devam edecek mi?
KORONAVİRÜS
Turkovac haftaya piyasada: Sinovac ve Biontech aşılarının tedariği devam edecek mi?

Yerli aşı Turkovac'ın üretim yeri görüntülendi: Bakan Koca incelemelerde bulundu
OYNAT 00:51
Yerli aşı Turkovac'ın üretim yeri görüntülendi: Bakan Koca incelemelerde bulundu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Şanlıurfa'daki Turkovac aşı üretim tesisinde incelemelerde bulundu. Gönüllüler üzerindeki çalışmalarda etkin ve güvenilir olduğunun kanıtlanmasıyla 'Acil Kullanım Onayı' verilen yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC'ın seri üretimine geçildi.


Özel sektörde çalışan milyonlarca kişinin gözü maaş zamlarında: İşte ortaya çıkan zam oranı

Özel sektörde çalışan milyonlarca kişinin gözü maaş zamlarında: İşte ortaya çıkan zam oranı
Çile bitiyor

Çile bitiyor

​Tünelden ilk görüntü geldi.
17 yüzyıllıkcam fanustan çıktı

17 yüzyıllık
cam fanustan çıktı

​Ne olduğunu duyunca inanamadılar.

​Akademisyenler, muhalif siyasetçiler ve sosyal medya figürleri halkı panikletti.

​Yerli aşı TURKOVAC'la ilgili önemli gelişme

​Merkez Bankası ikinci müdahalenin miktarını açıkladı.

​Kurdaki düşüş sürünce stokçular mallarını depodan çıkarmak zorunda kaldı.

​1,5 metre yağınca köydeki her şey kara gömüldü.
İşte yeni formül

İşte yeni formül

​Devlet destekli nafaka yolda...

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.