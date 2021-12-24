Turkovac aşısında önemli gelişme: İlk sevkiyat gerçekleşti

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Dışişleri Bakanlığından Libya'daki seçimlerin ertelenmesine ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığının Libya'da 24 Aralık'ta yapılması planlanan ancak ertelenen seçimlere ilişkin açıklamasında, "Seçimler sonrasında yeni bir hükümet kurulana kadar kardeş Libya halkının esenliği için ülkede meşruiyet ve yönetim boşluğuna yol açılmamalıdır. Bu doğrultuda, Libyalı tüm kesimlerin sorumluluk bilinci ve sağduyu içerisinde hareket etmelerini bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.