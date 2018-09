KPSS Önlisans başvuruları son gün ne zaman?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak olan 2018 ön lisans KPSS’ye girecek memur adayları, başvuruların ne zaman yapılacağı ve ne zaman biteceğine dair tüm ayrıntıları haberimizde sizlerle paylaştık.

2018 KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

2018 yılı ön lisans için KPSS’ye girecek olan adayların başvurularını, 28 Ağustos ile 12 Eylül 2018 tarihleri arasında yapmaları gerekmektedir. Bu tarihler içerisinde başvuru yapamayan adaylar için belirlenen geç başvuru tarihi ise, 26 Eylül 2018 olarak belirlenmiştir. 4 Kasım 2018’de yapılacak olan KPSS ön lisans sınavı sonuçları 29 Kasım 2018 tarihinde açıklanacaktır.

KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU NASIL YAPILIR?

KPSS’ye başvuru işleminin yapılabilmesi için adayın ÖSYM başvuru merkezine şahsen gitmesi zorunludur. Başvuru merkezleri tarafından adayların başvuruları, resmi iş gününde ve resmi iş saatleri arasında alınacaktır. Başvuru merkezlerinin adresleri, başvuru tarihlerinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinde yer alacaktır.

KPSS ÖNLİSANS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

KPSS başvuru ücreti bu yıl 60 TL olarak belirlendi. Ücretlerin yatırılacağı bankalar ise şu şekilde:

- T.C. Ziraat Bankası,

- Akbank,

- Türk Ekonomi Bankası (TEB),

- Deniz Bank,

- Kuveyt Türk PTT,

- Halk Bankası.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

Ön lisans KPSS’ye başvuru yapacak adayların aşağıdaki belgeleri başvuru sırasında yanında bulundurmaları gerekmektedir.

- Eksiksiz ve doğru olarak doldurulmuş Aday Başvuru Formu,

- Nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya süresi geçerli pasaport nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaport kabul edilmeyecektir. Başvuruda adayın kimlik belgesinin aslını yanında bulundurması gerekmektedir.

- ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine (ais) ilk kez kayıt olacak adaylar ile ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde(ais) kayıtlı olan adaylardan eğitim bilgilerinde eksiklik/değişiklik olanların diploma veya öğrenim durumunu gösterir resmî belgelerinin onaylı bir örneği talep edilecektir.

- Bireysel olarak internet aracılığıyla başvuru hakkı olan adaylar, başvuru süresi içinde ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemine (https://ais.osym.gov.tr) T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak başvurularını buradaki açıklamalar doğrultusunda yapacak ve sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. İnternet aracılığıyla bireysel başvuru, başvuru süresinin son günü, saat 23.59'da sona erecektir.

