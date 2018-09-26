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KPSS Önlisans başvuruları son gün ne zaman?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak olan 2018 ön lisans KPSS’ye girecek memur adayları, başvuruların ne zaman yapılacağı ve ne zaman biteceğine dair tarihler büyük merak konusu oluyor. KPSS önlisans başvurularına dair tüm ayrıntılar haberimizde. İşte detaylar...

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​KPSS önlisans başvuruları ile ilgili tüm ayrıntılar haberimizde.

​KPSS önlisans başvuruları ile ilgili tüm ayrıntılar haberimizde.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak olan 2018 ön lisans KPSS’ye girecek memur adayları, başvuruların ne zaman yapılacağı ve ne zaman biteceğine dair tüm ayrıntıları haberimizde sizlerle paylaştık.

2018 KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

2018 yılı ön lisans için KPSS’ye girecek olan adayların başvurularını, 28 Ağustos ile 12 Eylül 2018 tarihleri arasında yapmaları gerekmektedir. Bu tarihler içerisinde başvuru yapamayan adaylar için belirlenen geç başvuru tarihi ise, 26 Eylül 2018 olarak belirlenmiştir. 4 Kasım 2018’de yapılacak olan KPSS ön lisans sınavı sonuçları 29 Kasım 2018 tarihinde açıklanacaktır.

KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU NASIL YAPILIR?

KPSS’ye başvuru işleminin yapılabilmesi için adayın ÖSYM başvuru merkezine şahsen gitmesi zorunludur. Başvuru merkezleri tarafından adayların başvuruları, resmi iş gününde ve resmi iş saatleri arasında alınacaktır. Başvuru merkezlerinin adresleri, başvuru tarihlerinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinde yer alacaktır.

KPSS ÖNLİSANS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

KPSS başvuru ücreti bu yıl 60 TL olarak belirlendi. Ücretlerin yatırılacağı bankalar ise şu şekilde:

- T.C. Ziraat Bankası,

- Akbank,

- Türk Ekonomi Bankası (TEB),

- Deniz Bank,

- Kuveyt Türk PTT,

- Halk Bankası.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

Ön lisans KPSS’ye başvuru yapacak adayların aşağıdaki belgeleri başvuru sırasında yanında bulundurmaları gerekmektedir.

- Eksiksiz ve doğru olarak doldurulmuş Aday Başvuru Formu,

- Nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya süresi geçerli pasaport nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaport kabul edilmeyecektir. Başvuruda adayın kimlik belgesinin aslını yanında bulundurması gerekmektedir.

- ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine (ais) ilk kez kayıt olacak adaylar ile ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde(ais) kayıtlı olan adaylardan eğitim bilgilerinde eksiklik/değişiklik olanların diploma veya öğrenim durumunu gösterir resmî belgelerinin onaylı bir örneği talep edilecektir.

- Bireysel olarak internet aracılığıyla başvuru hakkı olan adaylar, başvuru süresi içinde ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemine (https://ais.osym.gov.tr) T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak başvurularını buradaki açıklamalar doğrultusunda yapacak ve sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. İnternet aracılığıyla bireysel başvuru, başvuru süresinin son günü, saat 23.59'da sona erecektir.

MEB'den yetenekli öğrenciye liselere yerleştirmede ikinci hak
MEB'den yetenekli öğrenciye liselere yerleştirmede ikinci hak

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 10'uncu sınıfa geçen ve özel yeteneği olan öğrencilere güzel sanatlar ile spor liselerine geçişlerde ikinci hak tanındı.Buna göre, Bakanlıkça bu yıl ilk defa, özel bir yeteneğe sahip olduğunu düşünen öğrencilerin, sanat ve spor liselerinin boş kontenjanlarına yerleştirilmeleri amacıyla eylül ve ekim aylarının son haftasında özel yetenek sınavları düzenlenecek.MEB yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Bakanlığa bağlı 82 güzel sanatlar lisesi ile 74 spor lisesi bulunuyor.Bakanlık bu yıl ilk kez sanat ve spor alanlarında yeteneği olduğunu düşünen ancak başka bir lise türüne kaydolmuş öğrenciler için yeni bir düzenleme yaptı.Bu kapsamda, güzel sanatlar liseleri, spor liseleri ile klasik sanatlar ve musiki, görsel sanatlar ve spor programı ve projesi uygulayan Anadolu imam hatip liselerinin 9'uncu sınıflarında bulunan boş kontenjanlara diğer liselerin 9'uncu sınıflarından eylül ve ekim aylarının son haftasında yapılacak yetenek sınavları ile öğrenci nakil ve geçişleri yapılacak.Öte yandan Bakanlık, bu yıl 10'uncu sınıfa geçen lise öğrencileri arasından özel yetenekli olanlar için de sanat ve spor liselerine geçiş hakkı sağladı.Buna göre, diğer liselerin 10'uncu sınıflarından bu okullara gelmek isteyen öğrenciler, boş kontenjan bulunması halinde eylül ve ekim aylarının son haftasında yetenek sınavlarına alınacak.Evde hazırlandığı KPSS'de Türkiye birincisi olduALES giriş belgeleri erişime açıldı

e-Okul 2018 VBS giriş ekranı
e-Okul 2018 VBS giriş ekranı

E-Okul girişi yaparak sınav sonuçları, karne notları, devamsızlık, ders programı gibi bilgilerini sorgulamak isteyen öğrencilerin merak ettiği bilgiler erişime açıldı.2018 yılında öğrenciler okulla ilgili tüm gelişmeleri e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden takip edebiliyor. Yeni dönemle ilgili merak ettiğiniz ders programı, okuldaki değişiklikler gibi konuları öğrenmek için öğrencilerin tek yapması gereken ise e-Okul VBS girişi yapmak.İşte e-Okul öğrenci, öğretmen ve yönetim giriş ekranı hakkında detaylar...e-Okul giriş nasıl yapılır?e-Okul giriş işlemi için ilk olarak resmi internet sitesi olan "https://eokulyd.meb.gov.tr/" adresine girilmeli.Sisteme giriş yapabilmek için öğrencinin T.C. kimlik numarası ile okul numarası giriş yapıldıktan sonra 4 haneli güvenlik kodu da kutuya girilmelidir.Girişi butonuna bastığımızda E-Okul veli bilgilendirme sistemine girmiş olacağız.Sağ kısımda bulunan "Öğrenci T.C. Kimlik Numarası" ve "Öğrenci Okul Numarası" bilgileri eksiksiz ve doğru şekilde girildikten sonra ikinci aşama ekrana gelecek.e-Okul girişi için tıklayınıze-Okul ile hangi sorgulamalar yapılır?Not bilgisi: Sınav sonuçları, öğretmenler tarafından sisteme yüklendikten sonra kontrol edilebilir.Devamsızlık bilgisi: Öğrencinin hangi günlerde okula gitmediği güncel olarak görülebilir.Haftalık ders programı: Hangi günlerde hangi derslerin olduğu görülebilir.Şube not ortalaması: Sınav sonucunda şubenin not ortalaması ile öğrencinin notu karşılaştırılarak, sınıf içerisindeki genel durumu kontrol edilebilir.Bu bilgiler dışında; diploma puanı, dönem sonunda alınan belgeler, okunan kitaplar, pansiyon devamsızlık bilgisi, pansiyon izin bilgisi, pansiyon yemek menüsü ve pansiyon zaman çizelgesine de E-Okul VBS üzerinden ulaşılabilir.e-Okul şifresi nasıl değiştirilir?e-Okul şifre almak işlemleri de bir kaç adımdan oluşmaktadır. Aşağıdaki adımları izleyerek e-Okul şifresi edinebilir ve sisteme giriş yapabilirsiniz.e-Okul veli bilgilendirme sistemine şu şekilde giriş yapabilirsiniz:Başlangıç olarak, e-okul.meb.gov.tr adresine giriş yapınız. Daha sonra karşınıza bir ekran gelecektir ve burada, 'Öğrenci T.C Kimlik No', 'Öğrenci Okul No' ve 'Resimdeki Rakamlar' şeklinde sıralanan bölümler bulunmaktadır.Ardından, tüm bu alanları doldurduktan sonra en alt bölümde yer alan 'Giriş' seçeneğine tıkayınız.Okulların ilk günü İstanbul'da trafik durumuVideo: Öğretmen dediğin böyle olur!

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