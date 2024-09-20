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2024 KPSS Ön Lisans sonuçları için son saatler! ÖSYM sonuç ekranı ile KPSS önlisans sonuçları öğrenme ekranı

2024 KPSS Ön Lisans sonuçları için son saatler! ÖSYM sonuç ekranı ile KPSS önlisans sonuçları öğrenme ekranı

08:5320/09/2024, Cuma
G: 20/09/2024, Cuma
Yeni Şafak
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KPSS önlisans
KPSS önlisans

KPSS Önlisans sonuçları açıklandı duyurusu ÖSYM'den bekleniyor. İki yıllık üniversite mezunu olan adaylar, 1 Eylül Pazar günü düzenlenen 120 soruluk sınavda ter döktü. ÖSYM takviminde belirtilen sınav sonuç tarihi de yaklaştı. Heyecanlı bekleyiş sürerken sonuçların erken açıklanıp açıklanmayacağı merak konusu oldu. Peki, ÖSYM 2024 Ön lisans KPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?

ÖSYM KPSS ön lisans taban ve atama puanları 2024 tablosu, sınav sonuç duyurusunu bekleyen adaylar tarafından araştırılıyor. Ön lisans KPSS 55,60,65,70,75 ve 80 puanla puanla atanabilecek kurum ve bölümler mercek altına alındı. KPSS Ön lisans sınavı 2024 oturumu 1 Eylül'de gerçekleştirildi. Sınavda adaylara 120 sorudan oluşan genel yetenek-genel kültür testleri yöneltildi.

2024 KPSS ÖNLİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takviminde, KPSS Önlisans sınavı sonuç tarihi bilgisine yer verilmişti.

Buna göre, KPSS Önlisans sınav sonuçları, 20 Eylül 2024 Cuma günü açıklanacak.

KPSS ÖNLİSANS SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?

ÖSYM bazen uyguladığı sınavların sonuç bilgilerini erkenden erişime açabiliyor. Ancak Önlisans KPSS sonuçlarının erken açıklanıp açıklanmayacağına ilişkin bir bilgi bulunmuyor.

Sonuçlar açıklandıktan sonra ÖSYM'nin sosyal medya hesaplarından duyuru yapılacak.

KPSS ÖNLİSANS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

KPSS Önlisans sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yapılarak görüntülenebilecek.

KPSS ÖNLİSANS 55,60,65,70,75 ve 80 PUANLA NEREYE GİRİLİR?

Geçtiğimiz süreçte KPSS tercihlerini kabul eden ve yerleştirme işlemlerini gerçekleştiren ÖSYM atama puanlarını erişime açmıştı. KPSS Ön lisans atama puanları kadro ve şehirlere göre farklılık göstermektedir. Aşağıdaki linke tıklayarak KPSS geçen süreçteki atama ve yerleştirme puanlarına ulaşabilirsiniz.

KPSS ÖNLİSANS PUANLARI KAÇ YIL GEÇERLİ?

Sınav sonuçları, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerlidir. Yeni bir sınavın yapılamaması durumunda ise sınav sonuçları, bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam eder.

Kamu kurum ve kuruluşlarının B Grubu Kadrolarına ilk defa atanacakların geçerli bir KPSS puanına sahip olmaları zorunlu.



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