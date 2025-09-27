KPSS sınav sonuçları açıklandı mı? KPSS sınav sonuç tarihi duyuruldu mu, ne zaman?

2025 KPSS A Grubu maratonu geride kaldı. Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuyla başlayan sınav süreci, Alan Bilgisi testleriyle devam etti ve üç oturumda tamamlandı. Şimdi ise adaylar ÖSYM tarafından açıklanacak sonuç tarihini bekliyor.

KPSS SONUÇ TARİHİ

Lisans mezuniyeti bulunan adayların katılım salayabildiği KPSS A Grubu Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı 7 Eylül'de düzenlendi. Sınavın bu oturumu tüm adaylar için zorunluydu.

Alan Bilgisi sınavları ie 13-14 Eylül günlerinde gerçekleşti. Sınav sonuçları 10 Ekim Cuma günü ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden sorgulanabilecek.

Adaylar, başvuru esnasında oturum tercihlerine göre; işletme, muhasebe, istatistik, hukuk, kamu yönetimi, iktisat, maliye, uluslararası ilişkiler ve çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri alanlarında sınava girdi.

KPSS A Grubu sınavlarında 4 yanlış 1 doğruyu etkiliyor. Değerlendirmeler sonucunda KPSS puan türleri hesaplanacak. Kamu kurum ve kuruluşları ise söz konusu puan türlerinden tercih ettiklerini kullanacak.

İşte, atama yapılacak puan türleri: