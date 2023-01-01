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2023 kreş yardımı ne kadar Kreş başvurusu!

Kadın istihdamını artırmak ve korumak için devlet çalışan annelere kreş desteği sağlıyor. Kadınların çalışma hayatın çocuklarını büyütürken zorlanmamaları için destek paketi desteği verilmekte. Bunlardan biri de kreş yardımıdır. İşverenlerce kadın hizmet erbabına her bir çocuk için brüt asgari ücretin yüzde 50'sine kadar yapılan kreş yardımı ödemelerindeki istisna tutarı da aylık 3 bin 235,50 liradan 5 bin 4 liraya çıkarıldı. Peki kreş destek başvurusu nasıl yapılır? Çalışan annelere kreş desteği şartları nedir? Kreş desteği hakkında tüm merak edilenleri haberimizin içeriğinde bulabilirisiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kreş yardım parası ne kadar? Devlet kreş desteği kaç yaş alıyor? Çalışan anneye kreş yardımı başvurusu nasıl yapılır?
Kreş desteği ne kadar?

2023 yılı ücret gelirlerinde uygulanacak gelir vergisi tarifesi belirlendi. Düzenlemede, yol ve yemek ücretlerinin yanı sıra kreş yardımı vergi istisna tutarlarının artırılması da yer aldı. Buna göre; kadın çalışanlara her bir çocuk için verilen kreş yardımında vergi istisnası tutarı 3 bin 235 liradan 5 bin 4 liraya yükseltildi. Peki kreş desteğinden kimler faydalanabiliyor? Kreş yardımı için başvuru şartları neler? Kreş yardımına nasıl başvuru yapılır? Kaç para kreş yardımı yapılıyor? Kreş yardımından yararlanacak anneler tarafından sorulan tüm soruların cevapları haberimizin detayında.

Kreş desteği
Kreş desteği

Kreş yardımı nedir?

Kreş destek programı, 0-60 ay arası çocuğu olan, çalışmaya başlamak, daha önceki işine geri dönmek ya da işi olan annelere yapılan para yardımıdır.

Şimdilik pilot bölgelerde uygulamaya konulan kreş yardımı için Ankara, Antalya, Bursa, Elazığ, İstanbul, İzmir ve Malatya'da yaşayan anneler başvurma imkanı bulunuyor.

Kreş desteği tek bir çocuk için ve maksimum 24 ay süresince verilmektedir.

Çalışan anneye kreş desteği
Çalışan anneye kreş desteği

Çocuk 72 aylık olduğunda ya da ilkokula başladığında 24 ay tamamlanmasa bile kreş desteği sona ermektedir.

Ödeme şartlarının mücbir sebepler harici ihlal edilmesi halinde ödemeler kesiliyor. Her türlü değişikliği (işi bırakma, taşınma, boşanma vb.) ve 30 günden çok raporları en geç bir hafta içinde bildirilmesi gerekir.

Destek projesinin bitiş tarihi olan 31 Mart 2022'den sonra, anneler yükümlülüklerini geriye doğru yerine getirse de, daha önceki aylar için ödeme yapılmıyor.

Kreş yardımı şartları
Kreş yardımı şartları

Kreş yardımı alma şartları neler?

  • - 0-5 yaş aralığında çocuğu bulunan anneler,
  • - Maddi açıdan zor durumda olan çalışan anneler
  • - Dul ve eşinden boşanmış olan çalışan anneler
  • - Eşi ölmüş olan ve çalışmak zorunda olan anneler
  • - Geçim sıkıntısı yaşayan babalara verilmektedir.

Kreş yardım başvurusu
Kreş yardım başvurusu

Kreş yardım başvurusu nasıl, nereden yapılır?

Kreş yardımı alma şartlarından ilki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Kreş yardım başvurusu yapmak için mutlaka Ankara, Antalya, Bursa, Elazığ, İstanbul, İzmir veya Malatya illerinde ikamet etmeniz gerekiyor.

Anneler, e-Devlet sistemi üzerinden Kurumsal Çocuk Bakımı sayfasından başvurularını yapabilirler.

Son olarak destek parasını almak için hem anne hem de babanın çalıştığını belgelemeniz gerekmektedir.

Değerlendirilmeye alındıktan sonra kreş desteğinden faydalanmaya başlayabilirsiniz.

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