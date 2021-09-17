KYK burs başvuruları başladı mı? KYK bursları bu sene ne kadar olacak?

KYK burs başvuruları gündemden düşmüyor. KYK burs başvurusu ne zaman, nasıl yapılır soruları büyük merakla araştırılıyor. 2021-2022 Eğitim yılında KYK bursundan yararlanmak isteyenler, KYK bursu ne kadar? sorusuna da cevap arıyor.

KYK BURS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

KYK burs başvurusunun yapılacağı tarih henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl burs başvuruları 8 Kasım'da sona ermişti. Burs/kredi hakkından yararlanmak isteyen öğrenciler e-Devlet üzerinden başvurularını yapabilecekler. Başvuruda değişiklik yapmak isteyen öğrenciler, son güne kadar bilgilerini güncelleyebilecek.

Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.

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Başvuru işlemleri hakkında Gençlik ve Spor Bakanlığı Kurumsal İletişim Merkezi (444 0 472) ve resmi Twitter destek hesabı KYGM_DESTEK üzerinden 7 gün 24 saat bilgi alınabiliyor.

KYK BURSU 2021 NE KADAR OLACAK?

KYK burs ve kredileri 2020 Yılında üniversite öğrencileri için 650 lira, yüksek lisans için bin 300 lira ve doktora içinse bin 950 lira idi. Bu yıl da burs ücretlerine zam yapılması bekleniyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı öncülüğünde devlet tarafından öğrencilere sağlanan burs ödemeleri bir eğitim yılında 12 kez yapılıyor. Öğencilerin her ay başında T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre burs ödemesi gerçekleşiyor

KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK burs başvuruları için henüz tarih verilmedi. KYK burs başvuruları başladığında haberimizi güncelleyeceğiz. KYK burs başvuru işlemleri e Devlet sistemi üzerinden alınacak.