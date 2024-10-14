Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) bursları ve kredi kartı başvuruları 8-13 Ekim tarihleri arasında alındı. Başvuruların sona ermesiyle sonuçların açıklanacağı tarih ise merak ediliyor. Burs değerlendirmesi yapılırken öğrencinin başarı durumu, ekonomik durumu, eğitim alınan şehir ve diğer faktörler dikkate alınacak. Peki, KYK bursları ve kredi sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK bursu ne kadar?

KYK BURS SONUÇLARI 2024-2025 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından öğrencilere sağlanan burs/kredi desteğinde başvurular 13 Ekim’de sona erdi. GSB KYK burs kredi sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz resmi olarak açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl KYK burs başvuruları yine ekim ayında başlamış ve sonuçlar kasım ayında açıklanmıştı. Buna göre, 2024-2025 KYK burs başvuru sonuçlarının kasım ayının sonlarına doğru açıklanması bekleniyor. Konuyla ilgili GSB tarafından resmi bir açıklama geldiğinde detaylar haberimize eklenecektir.

KYK BURS VE ÖĞRERİM KREDİSİ BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları, e-Devlet ekranı üzerinden sorgulanabilecek. Öğrenciler başvuru sonuçlarını https://www.turkiye.gov.tr/genclik-ve-spor-burs-ogrenim-kredisi-basvuru-sonucu-sorgulama ekranı üzerinden öğrenebilecek.

Burs ya da öğrenim kredisi kazanan öğrencilerin, e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylamaları gerekiyor.

2024-2025 KYK BURSU NE KADAR OLDU?

2024 yılı kredi ve burs rakamları lisans öğrencileri için 2 bin, yüksek lisans için 4 bin, doktora öğrencileri için 6 bin lira olarak uygulanıyor. Ancak 2024-2025 KYK burs ücretlerinin ne kadar olacağı henüz belli olmadı.

ÖNCELİKLİ OLARAK BURS VERİLECEKLER KİMLER?

Şehidin bekar çocukları, çocuğu yok ise bekar kardeşleri.

Gazinin kendisi veya bekar çocukları.

Sağlık kurulu raporu ile yüzde kırk ve üzerinde engeli olduğu tespit edilenler

Anne ve babasının her ikisi de vefat eden bekar kişi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak lise ve dengi öğrenimini tamamlayan veya 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu ile koruma altına alınanlar.

Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar

Bakanlık tarafından belirlenen kıstasları taşıyan milli sporcular.

Her öğretim yılında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan öğrenci seçme ve yerleştirme sınavlarından alan yeterlilik sınavında ham puan bazında ilk yüze girenler.

KREDİNİN KYK BURSUNA DÖNÜŞMESİ İÇİN NE YAPILMALI?

Kredi almakta iken durumunda sonradan değişiklik olan ve yukarıdaki 8. maddede belirtilen öncelikli burs verilecek öğrenciler kapsamına giren öğrencilerin burs almasına engel bir durumu olmaması halinde kredileri bu başvurularının ve durumlarının tespit edilmesi kaydıyla öncelikli öğrenci durumunda meydana gelen değişikliği izleyen ödeme döneminden itibaren bursa dönüştürülmektedir. Bu durumda bulunan öğrencilerin e-Devlet üzerinden dilekçe ile müracaat etmesi gerekmektedir.

Burs/kredi alacak öğrencilerin ödemeleri ne zaman yapılmaktadır?

İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı olan ekim ayından başlamak üzere normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.

KYK KREDİSİ HANGİ DURUMLARDA KESİLİR?

Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma veya geçici olarak uzaklaştırma Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma, ders kaydı yaptırmama Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmeme Öğretim kurumunun kapatılması Bakanlığımıza bağlı yurtlardan “yurttan süresiz çıkarma cezası” alınması Öğrencinin kesin hükümle mahkûm olması Öğrencinin hesabına yatırılan krediyi altı ay içerisinde çekmemesi Öğrencinin gerçeğe aykırı bilgi ve belge sunması

KYK BURSU HANGİ DURUMLARDA KESİLİR?