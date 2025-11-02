KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman erişime açılacak? 2025 KYK burs sonuçları e-Devlet sorgulama ekranı

KYK burs sonuçlarıyla ilgili bekleyiş sürüyor. Ekim ayında e-Devlet üzerinden başvurularını tamamlayan binlerce üniversite öğrencisi, şimdi gözünü Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan gelecek açıklamaya çevirmiş durumda. Sosyal medya ve arama motorlarında “KYK burs sonuçları açıklandı mı?”, “Burs mu, kredi mi çıktı?” soruları en çok aranan konular arasında yer alıyor.





GSB KYK burs sonuçları için geri sayım

2025-2026 eğitim öğretim yılı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve öğrenim kredisi başvuruları 13-17 Ekim tarihleri arasında tamamlandı. Başvuru sürecinin sona ermesiyle birlikte binlerce üniversite öğrencisi, “KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak?” sorusuna yanıt arıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yürütülen değerlendirme süreci sona erdiğinde sonuçlar e-Devlet üzerinden erişime açılacak.





KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan henüz resmi bir tarih paylaşılmadı. Ancak geçmiş yılların takvimine bakıldığında burs ve kredi sonuçlarının Kasım ayının ilk veya ikinci haftasında açıklanması bekleniyor. 2024 yılında KYK burs sonuçları 13 Kasım’da duyurulmuştu. Bu nedenle, 2025 yılında da sonuçların 10-15 Kasım aralığında ilan edilmesi öngörülüyor. Bakanlık sonuçları duyurduğunda, öğrenciler e-Devlet üzerinden sorgulama ekranına giriş yaparak burs veya kredi kazandıklarını öğrenebilecekler.





KYK burs sonuçları nereden öğrenilir?

Öğrenciler, burs ve kredi sonuçlarını https://www.turkiye.gov.tr/gsb-burs-ogrenim-kredisi-basvuru-sonucu-sorgulama adresinden kontrol edebilirler. Sonuç ekranında öğrencinin burs ya da kredi hakkı kazandığı belirtilir. Burs/kredi kazanan adayların belirtilen tarihler arasında taahhütnamelerini e-Devlet üzerinden onaylamaları gerekir. Onay işlemini süresi içinde yapmayan öğrencilerin hakları iptal olur.





KYK burs ve kredi değerlendirmesi nasıl yapılıyor?

KYK burs başvuruları, öğrencilerin ekonomik, sosyal ve akademik durumları dikkate alınarak değerlendiriliyor. Başvuru formunda beyan edilen bilgiler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı ve diğer kamu kurumlarından alınan verilerle karşılaştırılıyor. Mevzuata uygun bulunan öğrencilere burs veya öğrenim kredisi desteği sağlanıyor.





2025-2026 KYK burs ücreti ne kadar olacak?

Henüz 2025-2026 KYK burs ve kredi miktarları açıklanmadı. Ancak geçtiğimiz yıl;

Lisans öğrencilerine 3.000 TL,

Yüksek lisans öğrencilerine 6.000 TL,

Doktora öğrencilerine ise 9.000 TL ödeme yapılmıştı. Yeni dönemde burs miktarlarının enflasyon oranı ve bütçe artışına paralel olarak yükselmesi bekleniyor. Güncel tutarlar Gençlik ve Spor Bakanı tarafından Kasım ayında açıklanacak.





KYK bursları ne zaman yatacak?