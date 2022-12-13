2022 2023 KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

2022-2023 eğitim öğretim yılı için Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) burs/kredi başvuruları 17 Kasım tarihinde tamamlanmıştı. KYK burs başvurularına ilişkin son dakika açıklaması geldi. KYK burs ve kredi başvuruları yeniden açıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, GSB burs-kredi başvuru süresinin uzatıldığını açıkladı. KYK burs kredi başvuruları 26 Kasım saat 23:59’a kadar e devlet üzerinden alındı.

KYK burs kredi sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuç tarihi hakkında Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan henüz bir açıklama gelmedi. Geçen yıl başvurular 10 Kasım'da son bulmuş, sonuçlar 14 Aralık'ta ilan edilmişti. Bu süre hesap edildiğinde bu yıl sonuçların 30 Aralık'ta ilan edilmesi bekleniyor.

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KYK burs kredi ücretleri ne kadar?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Yükseköğretim öğrencilerinin kredi burs miktarını lisansta 850 TL'den 1250 TL'ye çıkarıyoruz.'' dedi.

Lisans öğrencileri için 850 liradan 1250 liraya, Yüksek lisans öğrencileri için 1700 liradan 2500 liraya, Doktora öğrencileri için 2550 liradan 2750 liraya yükseldi.

KYK burs kredi başvurusunu kimler yapar?

Yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler, yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencileri ve yurt dışında öğrenim gören Türk öğrencilerin burs ve kredi başvurusunda bulunabilecek.

KYK burs ödemeleri ne zaman başlıyor?

KYK burs ödemeleri kimlik numarasının son hanesine göre öğrencilere yatıyor. Bu seneki burs başvuruları tamamlandıktan ve sonuçlarının açıklanmasından sonra KYK tarafından belirlenen tarihlerde hesaplara burslar yatmış olacak. KYK burs ve kredisi ödemeleri her ay, öğrencinin TC kimlik numarasının son rakamına göre ayın 6. ve 10. günleri arasında hesaplanarak yatırılıyor.

KYK burs kredi Taahhütname onayı nereden nasıl yapılacak?

Burs/kredi hakkı kazanan öğrencilerin belirlenen tarihe kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini okuyup onaylamaları gerekiyor. Taahhütname onayı e-Devlet mobil uygulamasından yapılamıyor.

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Burs/kredi tahsis edilen 15-18 yaş arası öğrenciler anne/babalarının e-Devlet şifreleriyle burs/kredi taahhütnamesi için veli onayını tamamlamalarının ardından kendi e-Devlet şifreleriyle taahhütname onayını gerçekleştirebilecek.

15 yaşından küçük ya da anne-babası olmayan öğrenciler ise kanuni vasileri ile birlikte kendilerine en yakın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne belgeleri ile giderek taahhütnamelerini onaylayabilecek.