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LGS 2025 SINAV TARİHİ: LGS 2025 ne zaman, kaç gün kaldı?

LGS 2025 SINAV TARİHİ: LGS 2025 ne zaman, kaç gün kaldı?

16:5518/04/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Orta okul son sınıf öğrencilerinin büyük bir heyecanla beklediği YKS ne zaman?
Orta okul son sınıf öğrencilerinin büyük bir heyecanla beklediği YKS ne zaman?

8. sınıf öğrencilerinin hangi lisede eğitimlerine devam edeceklerini belirlemek üzere girecekleri LGS sınavına sayılı günler kaldı. Başvuru süreci geçtiğimiz gün tamamlanan LGS'nin hangi tarihte olacağı ve sınava kaç gün kaldığı öğrenciler ve aileleri tarafından sorgulanıyor. Peki, LGS 2025 ne zaman? LGS giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? Detayları haberimizde…

Ortaokul son sınıf öğrencilerinin lise hayatına başlayacağı bu önemli sınav, Haziran ayında yapılacak. LGS kapsamında merkezi sınavla öğrenci alan liselere yerleşmek isteyen 8. sınıf öğrencileri, hazırlıklarına devam ediyor. 2024-2025 eğitim öğretim yılının sonunda yapılacak olan LGS’nin tarihi belli oldu. Peki, LGS ne zaman yapılacak?

LGS NE ZAMAN?

2024-2025 eğitim öğretim yılında sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezî sınav 15 Haziran'da uygulanacak.

LGS'YE KAÇ GÜN KALDI?

Öğrencilerin heyecanla beklediği LGS'ye 18 Nisan 2025 tarihi itibari ile sınava 26 gün kaldı.

LGS'YE 26 GÜN KALA VELİLER NELERE DİKKAT ETMELİ?

Öğrencilerin ve velilerin sınav kaygısıyla başa çıkma yöntemleri bulmaları ve rahatlatıcı aktivitelere zaman ayırmaları önemlidir. Sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz ve yeterli uyku, öğrencilerin sınav performansını olumlu yönde etkiler. Veliler, çocuklarının sağlıklı bir yaşamı benimsemelerini teşvik etmeli ve bu konuda onlara örnek olmalıdır.




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