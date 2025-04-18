Ortaokul son sınıf öğrencilerinin lise hayatına başlayacağı bu önemli sınav, Haziran ayında yapılacak. LGS kapsamında merkezi sınavla öğrenci alan liselere yerleşmek isteyen 8. sınıf öğrencileri, hazırlıklarına devam ediyor. 2024-2025 eğitim öğretim yılının sonunda yapılacak olan LGS’nin tarihi belli oldu. Peki, LGS ne zaman yapılacak?

Öğrencilerin ve velilerin sınav kaygısıyla başa çıkma yöntemleri bulmaları ve rahatlatıcı aktivitelere zaman ayırmaları önemlidir. Sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz ve yeterli uyku, öğrencilerin sınav performansını olumlu yönde etkiler. Veliler, çocuklarının sağlıklı bir yaşamı benimsemelerini teşvik etmeli ve bu konuda onlara örnek olmalıdır.