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Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 2023 sonuçları ne zaman açıklanacak?

Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav, bu yıl 4 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştirildi. 8. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen sınavın ardından LGS sonuçları gündemdeki yerini aldı. İyi bir lisede eğitim almak isteyen adaylar Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek son dakika açıklamasına odaklanırken LGS sınav sonuçları tarihi belli oldu. Peki, MEB LGS sonuçları 2023 ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İşte verilen resmi tarih…

08:25 . 13/06/2023 Salı
Yeni Şafak
LGS sonuçları

LGS sonuçları

Binlerce öğrenci ve velinin LGS sonuçları için bekleyişi sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 4 Haziran tarihinde Türkiye genelinde düzenlenen LGS 2023 sonucu yakın bir zamanda açıklanacak. Liselere Geçiş Sistemi kapsamında düzenlenen LGS sonuçları “meb.gov.tr” üzerinden erişime açılacak. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve doğum tarihleriyle beraber sonuçları öğrenebilecek

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 4 Haziran tarihinde düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki sınavın sonuçları 26 Haziran’da açıklanacak. Merkezi sınav sonuçları 26 Haziran'da "https://www.meb.gov.tr" internet adresinde ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek.

MEB LGS SONUÇLARI 2023 ERKEN AÇIKLANIR MI?

Sınav sonuçlarının erken açıklanacağına dair herhangi bir bilgi bulunmuyor. Sonuçlar, MEB takviminde belirlenen tarihte adayların erişimine açılacak. Bakanlıktan veya herhangi bir yetkiliden LGS sonuçlarının daha önce erişime açılacağına ilişkin bir açıklama veya duyuru yer almıyor.

LGS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

LGS sınav sonuçları meb.gov.tr adresinden erime açılacak. Ortaokul 8. sınıf öğrencileri T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi ile LGS sınav sonuçlarını sorgulayacak.

2023 LGS SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI

LGS soru ve cevap anahtarı, sınavın tamamlanmasından kısa bir süre sonra www.meb.gov.tr adresinde yayımlandı.


LGS puan hesaplama nasıl yapılır? İşte MEB liselerin taban ve tavan yüzdelik dilimleri
LGS puan hesaplama nasıl yapılır? İşte MEB liselerin taban ve tavan yüzdelik dilimleri

Lise hayali kuran 8. sınıf öğrencileri 4 Haziran 2022 Pazar günü, yurt içi ve yurt dışında Türkiye saati ile birinci oturum 09:30’da, ikinci oturum 11:30’da sınava girdi. MEB 2023 LGS sınav sorularını yayınladı. LGS sınavına katılacak öğrencileri yüzde 70 sınav puanı, yüzde 30 diploma notuyla liseye yerleştirilecek. Sınav sonrasında, sınavla öğrenci alan okullara yerleştirme ve sınavsız, adrese dayalı yerleştirme neticesinde öğrenciler herhangi bir liseye yerleştirilecek. Peki LGS’de kaç soru soruluyor? LGS sözel ve sayısal puanı nasıl hesaplanır? İşte LGS yüzdelik dilim hesaplama yöntemi ve MEB Merkezi Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Liselerin Taban/Tavan Puanları ve Yüzdelik Dilimleri.


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