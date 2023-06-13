LGS sonuçları
Binlerce öğrenci ve velinin LGS sonuçları için bekleyişi sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 4 Haziran tarihinde Türkiye genelinde düzenlenen LGS 2023 sonucu yakın bir zamanda açıklanacak. Liselere Geçiş Sistemi kapsamında düzenlenen LGS sonuçları “meb.gov.tr” üzerinden erişime açılacak. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve doğum tarihleriyle beraber sonuçları öğrenebilecek
LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 4 Haziran tarihinde düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki sınavın sonuçları 26 Haziran’da açıklanacak. Merkezi sınav sonuçları 26 Haziran'da "https://www.meb.gov.tr" internet adresinde ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek.
MEB LGS SONUÇLARI 2023 ERKEN AÇIKLANIR MI?
Sınav sonuçlarının erken açıklanacağına dair herhangi bir bilgi bulunmuyor. Sonuçlar, MEB takviminde belirlenen tarihte adayların erişimine açılacak. Bakanlıktan veya herhangi bir yetkiliden LGS sonuçlarının daha önce erişime açılacağına ilişkin bir açıklama veya duyuru yer almıyor.
LGS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
LGS sınav sonuçları meb.gov.tr adresinden erime açılacak. Ortaokul 8. sınıf öğrencileri T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi ile LGS sınav sonuçlarını sorgulayacak.
2023 LGS SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI
LGS soru ve cevap anahtarı, sınavın tamamlanmasından kısa bir süre sonra www.meb.gov.tr adresinde yayımlandı.