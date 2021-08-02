Özgün Liselere yerleştirmede birinci nakil sonuçları öğrenme ekranı
ÖZGÜN HABERLER

Liselere yerleştirmede birinci nakil sonuçları öğrenme ekranı

LGS'ye giren adayların merakla beklediği haber geldi. LGS kapsamında, yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları açıklandı. Peki Liselere yerleştirmede birinci nakil sonuçları nasıl öğrenilir? Haberimizden LGS kapsamında, yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçlarına ulaşılabiliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Liselere yerleştirmede birinci nakil sonuçları öğrenme ekranı!
Arşiv

Milli Eğitim Bakanlığı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçlarını açıkladı.

LGS kapsamında, yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçlarına "meb.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor.

MEB Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, 26 Temmuz'da açıklanan birinci yerleştirme sonuçlarına göre tercih yapan öğrencilerin yüzde 93'ünün istedikleri okula yerleştiğini anımsattı.

Bu oranın yerleştirmeye esas birinci nakil sonunda yükseldiğine dikkati çeken Özer, "Birinci nakil dönemi sonunda, tercih yapan öğrencilerimizin yüzde 96'sı istedikleri okullara yerleşti" dedi.

LGS yerleştirme sonuçlarına göre liselerin boş kontenjanları ve taban puanları açıklandı
GÜNDEM
LGS yerleştirme sonuçlarına göre liselerin boş kontenjanları ve taban puanları açıklandı

Sınavlı okullarda doluluk oranı yüzde 98'e yükseldi

Sınavlı okullarda doluluk oranının da yükseldiğini ifade eden Özer, şu değerlendirmelerde bulundu:

  • "26 Temmuz'da açıklanan birinci yerleştirme sonuçlarına göre sınavlı okulların doluluk oranı yüzde 95 olarak gerçekleşmişti. Bu oran yerleştirmeye esas birinci nakil sonunda yüzde 98'e yükseldi. Bu artışta öğrencilerin sınavlı mesleki ve teknik Anadolu liselerine yönelimleri etkili oldu. Birinci yerleştirme sonuçlarına göre, sınavlı mesleki ve teknik Anadolu liselerinde doluluk oranı yüzde 77 iken bu oran yerleştirmeye esas birinci nakil sonunda yüzde 90'a yükseldi."

LGS yerleştirmelerinde öğrencilerin yüzde 93'ü tercih ettiği okullardan birine yerleşti
GÜNDEM
LGS yerleştirmelerinde öğrencilerin yüzde 93'ü tercih ettiği okullardan birine yerleşti

Bakan Yardımcısı Özer, diğer öğrencilerin yerleştirme işlemi için sürecin devam ettiğini anımsatarak "Öğrencilerimiz ve aileleri müsterih olsunlar." ifadesini kullandı.

İkinci nakil başvuruları 6 Ağustos’ta sona erecek

Bugün başlayan yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları 6 Ağustos'ta sona erecek, sonuçları ise 9 Ağustos'ta açıklanacak. Böylece merkezi yürütülen ana yerleştirme süreci, 9 Ağustos'ta tamamlanacak.

Süreç sonunda herkes yerleştirilecek

İkinci yerleştirmeye esas nakil sonunda da hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 20 Ağustos'ta yerleştirme süreci tamamlanacak.

Abone Ol Google News
Amazon Ormanları alarm veriyor

Amazon Ormanları alarm veriyor

Artık dünyanın akciğeri değil: 926 kilometrekarelik alan yandı.
Kanada alev alev

Kanada alev alev

​2 milyon 700 bin hektarlık alan zarar gördü.
Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek uçak ve helikopterlerin söndürme çalışmaları sürerken insanlar yanıyor uçak gönderin videosu çekti

Gündoğmuş'un tahliye edilmesine karar verildi.

Kaliforniya'da alevler söndürülemiyor, acil durum ilan edildi

Sibirya'nın doğusundaki orman yangınlarıyla mücadeleyi sürdürüyor.

Milyonlarca hektar küle döndü.

İlk defa 200 milyar doları geçti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.