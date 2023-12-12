UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu son haftasında Manchester United evinde Bayern Münih’i konuk ediyor.
Manchester United,
A Grubu 6. haftasında evinde Bayern Münih ile karşılaşacak.
bu karşılaşmadan mağlup ayrılırsa Şampiyonlar Ligi grubunu son sırada bitirecek. Galip gelmesi halinde Kopenhag -
maçının berabere bitmesini bekleyecek ve 2. sırada grubu tamamlayacak. Deplasmanda oynadığı son 19 Şampiyonlar Ligi grup maçını kaybetmeyen ve son dokuz karşılaşmanın tamamından galip ayrılan Bayern, turnuva tarihindeki en uzun serileri sürdürmek istiyor. Manchester United -
canlı skor ve canlı sonuç ekranı haberimizde.
MANCHESTER UNİTED - BAYERN MÜNİH CANLI SKOR VE CANLI SONUÇ
MANCHESTER UNİTED - BAYERN MÜNİH CANLI SKOR VE CANLI SONUÇ
MANCHESTER UNİTED - BAYERN MÜNİH MAÇ ÖZETİ
MANCHESTER UNİTED - BAYERN MÜNİH MAÇ ÖZETİ
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ GOL KRALLIĞI
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ GOL KRALLIĞI
#Bayern Münih
#Manchester United
#UEFA Şampiyonlar Ligi
1 saat önce