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Manchester United - Bayern Münih maçı canlı skor ekranı: Maç sonucu ve özeti

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu son haftasında Manchester United evinde Bayern Münih’i konuk ediyor. Temsilcimiz Galatasaray’ı da yakından ilgilendiren maç bu akşam saat 23.00’de başlayacak. Manchester United’ı grubun ilk maçında evinde 4-3 mağlup eden Bayern Münih, rakibine konuk olduğu beş Şampiyonlar Ligi maçının sadece birini kazanabildi. Bayern ile oynadığı 12 Şampiyonlar Ligi maçının sadece ikisini kazanabilen Manchester United, bu maçı kazanması halinde 7 puana yükselerek Kopenhag - Galatasaray maçının berabere bitmesini bekleyecek. Manchester United - Bayern Münih maçını canlı takip etmek ve canlı skor ekranına bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

10:48 - 12/12/2023 Salı
Yeni Şafak
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu son haftasında Manchester United evinde Bayern Münih’i konuk ediyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu son haftasında Manchester United evinde Bayern Münih’i konuk ediyor.
Manchester United,
A Grubu 6. haftasında evinde Bayern Münih ile karşılaşacak.
bu karşılaşmadan mağlup ayrılırsa Şampiyonlar Ligi grubunu son sırada bitirecek. Galip gelmesi halinde Kopenhag -
maçının berabere bitmesini bekleyecek ve 2. sırada grubu tamamlayacak. Deplasmanda oynadığı son 19 Şampiyonlar Ligi grup maçını kaybetmeyen ve son dokuz karşılaşmanın tamamından galip ayrılan Bayern, turnuva tarihindeki en uzun serileri sürdürmek istiyor. Manchester United -
canlı skor ve canlı sonuç ekranı haberimizde.

MANCHESTER UNİTED - BAYERN MÜNİH CANLI SKOR VE CANLI SONUÇ

MANCHESTER UNİTED - BAYERN MÜNİH MAÇ ÖZETİ

Manchester United - Bayern Münih maç özetini izlemek için

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ GOL KRALLIĞI


Galatasaray tek kale oynadığı maçta Bayern Münih'e 3-1 mağlup oldu | ÖZET
Galatasaray tek kale oynadığı maçta Bayern Münih'e 3-1 mağlup oldu | ÖZET

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. haftasında temsilcimiz Galatasaray evinde Alman devi Bayern Münih'i konuk etti. İlk yarısı 1-1 biten maçta Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi ile sarı-kırmızılılar net pozisyonları kaçırdı. İkinci yarıda Bayern Münih 2 gol daha buldu ve maçtan 3-1'lik skorla galip ayrıldı. Goller dakika 8' Kingsley Coman, 30' Mauro Icardi (pen.), 73' Harry Kane ve 79' J. Musiala'dan geldi. Temsilcimiz bu sonuçla birlikte Şampiyonlar Ligi A grubunda 4 puanda kalarak 2. sırada yer aldı. Bayern Münih ise 3'te 3 yaparak 9 puanla 1. sırada yer aldı. Galatasaray - Bayern Münih maç özetini izlemek ve UEFA Şampiyonlar Ligi güncel puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.




#Bayern Münih
#Manchester United
#UEFA Şampiyonlar Ligi
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