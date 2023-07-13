İstanbul Halkalı-Gebze Marmaray Durak Süreleri ve Sefer Saatleri
İstanbul'un ulaşım sorunlarını çözmek, trafik yoğunluğunu azaltmak ve iki kıta arasındaki ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilen Marmaray, İstanbul’da yapıldığı günden bugüne en önemli toplu taşıma aracı haline geldi. Günde 500 binin üstünde yolcu taşıyan Marmaray’ın taşıdığı yolcu sayısı 9. yılında 784 milyona ulaştı. Halkalı-Gebze arası ortalama 1,5-2 saat gibi bir süren Marmaray’ın durakları ve sefer saatleri birçok vatandaş tarafından araştırılıyor. Peki Marmaray durak süreleri ve sefer saatleri neler? İşte detaylar.
MARMARAY DURAKLARI NELER?
Marmaray Halkalı-Gebze Durakları ve İstasyon İsimleri 2023
- Halkalı İstasyonu
- Mustafa Kemal İstasyonu
- Küçükçekmece İstasyonu
- Florya İstasyonu
- Florya Akvaryum İstasyonu
- Yeşilköy İstasyonu
- Yeşilyurt İstasyonu
- Ataköy İstasyonu
- Bakırköy İstasyonu
- Yenimahalle İstasyonu
- Zeytinburnu İstasyonu
- Kazlıçeşme İstasyonu
- Yenikapı İstasyonu
- Sirkeci İstasyonu
- Üsküdar İstasyonu
- Ayrılık Çeşmesi İstasyonu
- Söğütlüçeşme İstasyonu
- Feneryolu İstasyonu
- Göztepe İstasyonu
- Erenköy İstasyonu
- Suadiye İstasyonu
- Bostancı İstasyonu
- Küçükyalı İstasyonu
- İdealtepe İstasyonu
- Süreyya Plajı İstasyonu
- Maltepe İstasyonu
- Cevizli İstasyonu
- Atalar İstasyonu
- Başak İstasyonu
- Kartal İstasyonu
- Yunus İstasyonu
- Pendik İstasyonu
- Kaynarca İstasyonu
- Tersane İstasyonu
- Güzelyalı İstasyonu
- Aydıntepe İstasyonu
- İçmeler İstasyonu
- Tuzla İstasyonu
- Çayırova İstasyonu
- Fatih İstasyonu
- Osmangazi İstasyonu
- Darıca İstasyonu
- Gebze İstasyonu
Marmaray Zeytinburnu-Pendik Durakları ve İstasyon İsimleri 2023
- Zeytinburnu İstasyonu
- Kazlıçeşme İstasyonu
- Yenikapı İstasyonu
- Sirkeci İstasyonu
- Üsküdar İstasyonu
- Ayrılıkçeşmesi İstasyonu
- Söğütlüçeşme İstasyonu
- Feneryolu İstasyonu
- Göztepe İstasyonu
- Erenköy İstasyonu
- Suadiye İstasyonu
- Bostancı İstasyonu
- Küçükyalı İstasyonu
- İdealtepe İstasyonu
- Süreyya Plajı İstasyonu
- Maltepe İstasyonu
- Cevizli İstasyonu
- Atalar İstasyonu
- Başak İstasyonu
- Kartal İstasyonu
- Yunus İstasyonu
- Pendik İstasyonu
Marmaray Ataköy-Pendik Durakları ve İstasyon İsimleri 2023
- Ataköy İstasyonu
- Bakırköy İstasyonu
- Yenimahalle İstasyonu
- Zeytinburnu İstasyonu
- Kazlıçeşme İstasyonu
- Yenikapı İstasyonu
- Sirkeci İstasyonu
- Üsküdar İstasyonu
- Ayrılık Çeşmesi İstasyonu
- Söğütlüçeşme İstasyonu
- Feneryolu İstasyonu
- Göztepe İstasyonu
- Erenköy İstasyonu
- Suadiye İstasyonu
- Bostancı İstasyonu
- Küçükyalı İstasyonu
- İdealtepe İstasyonu
- Süreyya Plajı İstasyonu
- Maltepe İstasyonu
- Cevizli İstasyonu
- Atalar İstasyonu
- Başak İstasyonu
- Kartal İstasyonu
- Yunus İstasyonu
- Pendik İstasyonu
HALKALI-GEBZE ARASI DURAK SÜRELERİ VE SEFER SAATLERİ
MARMARAY DURAKLAR ARASI MESAFE KAÇ DAKİKA?
Gebze Halkalı hattında İstasyonlar arası süre durak uzaklıklarına göre değişmektedir. Trenler Duraklarda 30 saniye ile 1 dakika arasında bekleme yapabilmektedir.
Söğütlüçeşme durağından Gebze yönüne ilk tren saat 06.00’da hareket etmektedir.
Halkalı-Gebze arası: 115 dakika yani 1 saat 55 dakika
Yenikapı-Gebze duraklar arası: 58 dakika
Maltepe-Gebze duraklar arası: 42 dakika
Pendik -Sirkeci duraklar arası: 51 dakika
Üsküdar-Gebze duraklar arası: 49 dakika
Tuzla-Yenikapı duraklar arası: 34 dakika
Yenikapı-Kartal duraklar arası: 37 dakika
MARMARAY İLK VE SON TREN SAATLERİ NEDİR?
Gebze – Halkalı: (İlk tren 06.05)
Gebze – Halkalı: (Son tren 22.50)
Halkalı – Gebze: (İlk tren 05.58)
Halkalı – Gebze: (Son tren 22.58)
Ataköy – Pendik: (İlk tren 06.09)
Ataköy – Pendik: (Son tren 21.54)
Pendik – Ataköy: (İlk tren 06.09)
Pendik – Ataköy: (Son tren 20.39)
MARMARAY SEFER SAATLERİ
Banliyö Trenleri, Gebze – Halkalı son durakları arasında 15 dakika, Hatta Pendik – Ataköy ara durakları arasında 8 dakika aralıklarla sefer yapar. Saat 21:00’den sonra Pendik hareketli trenlerin son durağı Zeytinburnu’dur.
Her hafta cumayı cumartesiye ve cumartesiyi pazara bağlayan gecelerde Halkalı – Gebze – Halkalı arasında 22:50’den sonraki trenler 30 dakika aralıklarla işletilmektedir.
MARMARAY SON DURAK NERESİ, EN SON NEREYE KADAR GİDİYOR?
Halkalı'dan başlayan Marmaray en son Gebze'ye kadar uzanmaktadır.
MARMARAY HANGİ İLÇELERDEN GEÇİYOR?
Marmaray durakları Halkalı İstasyonu, Mustafa Kemal, Küçükçekmece, Menekşe, Florya, Yeşilköy, Yeşilyurt, Ataköy, Bakırköy, Yenimahalle, Zeytinburnu, Kazlıçeşme, Yenikapı ve Sirkeci'den oluşuyor. Bu aşamada Marmaray ile Anadolu Yakası'na geçen hat Üsküdar, Söğütlüçeşme, Feneryolu, Göztepe, Erenköy, Suadiye, Bostancı, Küçükyalı, İdealtepe, Süreyya Plajı, Maltepe, Cevizli, Atalar, Başak, Kartal, Yunus, Pendik, Kaynarca, Tersane, Güzelyalı, Aydıntepe, İçmeler, Tuzla, Çayırova, Fatih, Osmangazi, Darıca ve Gebze'den geçiyor.