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İstanbul Halkalı-Gebze Marmaray Durak Süreleri ve Sefer Saatleri

İstanbul'da Avrupa ve Asya kıtalarını birbirine bağlayan en önemli toplu taşıma araçlarından Marmaray, Gebze-Halkalı hatları arasında sefer yapmaktadır. Toplamda 43 duraktan oluşan Marmaray 15 dakika aralıklarla sefer yaparak İstanbul'da binlerce vatandaşa hizmet etmektedir. Marmaray’da bir uçtan bir uca yani Gebze-Halkalı arası 1 saat 45 dakika sürmektedir. Gebze’den ilk tren saat 06.00’da son tren 22.15’de kalkıyor. Halkalı’dan ilk tren saat 06.00’da son tren saati ise 22.00’da başlıyor. Peki Marmaray durakları neler? Halkalı-Gebze arası durak süreleri ve sefer saatleri ne? İşte soruların yanıtları.

15:31 . 13/07/2023 Perşembe
Yeni Şafak
İstanbul Halkalı-Gebze Marmaray Durak Süreleri ve Sefer Saatleri

İstanbul Halkalı-Gebze Marmaray Durak Süreleri ve Sefer Saatleri

İstanbul'un ulaşım sorunlarını çözmek, trafik yoğunluğunu azaltmak ve iki kıta arasındaki ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilen Marmaray, İstanbul’da yapıldığı günden bugüne en önemli toplu taşıma aracı haline geldi. Günde 500 binin üstünde yolcu taşıyan Marmaray’ın taşıdığı yolcu sayısı 9. yılında 784 milyona ulaştı. Halkalı-Gebze arası ortalama 1,5-2 saat gibi bir süren Marmaray’ın durakları ve sefer saatleri birçok vatandaş tarafından araştırılıyor. Peki Marmaray durak süreleri ve sefer saatleri neler? İşte detaylar.

MARMARAY DURAKLARI NELER?

Marmaray Halkalı-Gebze Durakları ve İstasyon İsimleri 2023

  1. Halkalı İstasyonu
  2. Mustafa Kemal İstasyonu
  3. Küçükçekmece İstasyonu
  4. Florya İstasyonu
  5. Florya Akvaryum İstasyonu
  6. Yeşilköy İstasyonu
  7. Yeşilyurt İstasyonu
  8. Ataköy İstasyonu
  9. Bakırköy İstasyonu
  10. Yenimahalle İstasyonu
  11. Zeytinburnu İstasyonu
  12. Kazlıçeşme İstasyonu
  13. Yenikapı İstasyonu
  14. Sirkeci İstasyonu
  15. Üsküdar İstasyonu
  16. Ayrılık Çeşmesi İstasyonu
  17. Söğütlüçeşme İstasyonu
  18. Feneryolu İstasyonu
  19. Göztepe İstasyonu
  20. Erenköy İstasyonu
  21. Suadiye İstasyonu
  22. Bostancı İstasyonu
  23. Küçükyalı İstasyonu
  24. İdealtepe İstasyonu
  25. Süreyya Plajı İstasyonu
  26. Maltepe İstasyonu
  27. Cevizli İstasyonu
  28. Atalar İstasyonu
  29. Başak İstasyonu
  30. Kartal İstasyonu
  31. Yunus İstasyonu
  32. Pendik İstasyonu
  33. Kaynarca İstasyonu
  34. Tersane İstasyonu
  35. Güzelyalı İstasyonu
  36. Aydıntepe İstasyonu
  37. İçmeler İstasyonu
  38. Tuzla İstasyonu
  39. Çayırova İstasyonu
  40. Fatih İstasyonu
  41. Osmangazi İstasyonu
  42. Darıca İstasyonu
  43. Gebze İstasyonu

Marmaray Zeytinburnu-Pendik Durakları ve İstasyon İsimleri 2023

  1. Zeytinburnu İstasyonu
  2. Kazlıçeşme İstasyonu
  3. Yenikapı İstasyonu
  4. Sirkeci İstasyonu
  5. Üsküdar İstasyonu
  6. Ayrılıkçeşmesi İstasyonu
  7. Söğütlüçeşme İstasyonu
  8. Feneryolu İstasyonu
  9. Göztepe İstasyonu
  10. Erenköy İstasyonu
  11. Suadiye İstasyonu
  12. Bostancı İstasyonu
  13. Küçükyalı İstasyonu
  14. İdealtepe İstasyonu
  15. Süreyya Plajı İstasyonu
  16. Maltepe İstasyonu
  17. Cevizli İstasyonu
  18. Atalar İstasyonu
  19. Başak İstasyonu
  20. Kartal İstasyonu
  21. Yunus İstasyonu
  22. Pendik İstasyonu

Marmaray Ataköy-Pendik Durakları ve İstasyon İsimleri 2023

  1. Ataköy İstasyonu
  2. Bakırköy İstasyonu
  3. Yenimahalle İstasyonu
  4. Zeytinburnu İstasyonu
  5. Kazlıçeşme İstasyonu
  6. Yenikapı İstasyonu
  7. Sirkeci İstasyonu
  8. Üsküdar İstasyonu
  9. Ayrılık Çeşmesi İstasyonu
  10. Söğütlüçeşme İstasyonu
  11. Feneryolu İstasyonu
  12. Göztepe İstasyonu
  13. Erenköy İstasyonu
  14. Suadiye İstasyonu
  15. Bostancı İstasyonu
  16. Küçükyalı İstasyonu
  17. İdealtepe İstasyonu
  18. Süreyya Plajı İstasyonu
  19. Maltepe İstasyonu
  20. Cevizli İstasyonu
  21. Atalar İstasyonu
  22. Başak İstasyonu
  23. Kartal İstasyonu
  24. Yunus İstasyonu
  25. Pendik İstasyonu

HALKALI-GEBZE ARASI DURAK SÜRELERİ VE SEFER SAATLERİ

MARMARAY DURAKLAR ARASI MESAFE KAÇ DAKİKA?

Gebze Halkalı hattında İstasyonlar arası süre durak uzaklıklarına göre değişmektedir. Trenler Duraklarda 30 saniye ile 1 dakika arasında bekleme yapabilmektedir.

Söğütlüçeşme durağından Gebze yönüne ilk tren saat 06.00’da hareket etmektedir.

Halkalı-Gebze arası: 115 dakika yani 1 saat 55 dakika

Yenikapı-Gebze duraklar arası: 58 dakika

Maltepe-Gebze duraklar arası: 42 dakika

Pendik -Sirkeci duraklar arası: 51 dakika

Üsküdar-Gebze duraklar arası: 49 dakika

Tuzla-Yenikapı duraklar arası: 34 dakika

Yenikapı-Kartal duraklar arası: 37 dakika

MARMARAY İLK VE SON TREN SAATLERİ NEDİR?

Gebze – Halkalı: (İlk tren 06.05)

Gebze – Halkalı: (Son tren 22.50)

Halkalı – Gebze: (İlk tren 05.58)

Halkalı – Gebze: (Son tren 22.58)

Ataköy – Pendik: (İlk tren 06.09)

Ataköy – Pendik: (Son tren 21.54)

Pendik – Ataköy: (İlk tren 06.09)

Pendik – Ataköy: (Son tren 20.39)

MARMARAY SEFER SAATLERİ

Banliyö Trenleri, Gebze – Halkalı son durakları arasında 15 dakika, Hatta Pendik – Ataköy ara durakları arasında 8 dakika aralıklarla sefer yapar. Saat 21:00’den sonra Pendik hareketli trenlerin son durağı Zeytinburnu’dur.

Her hafta cumayı cumartesiye ve cumartesiyi pazara bağlayan gecelerde Halkalı – Gebze – Halkalı arasında 22:50’den sonraki trenler 30 dakika aralıklarla işletilmektedir.

MARMARAY SON DURAK NERESİ, EN SON NEREYE KADAR GİDİYOR?

Halkalı'dan başlayan Marmaray en son Gebze'ye kadar uzanmaktadır.

MARMARAY HANGİ İLÇELERDEN GEÇİYOR?

Marmaray durakları Halkalı İstasyonu, Mustafa Kemal, Küçükçekmece, Menekşe, Florya, Yeşilköy, Yeşilyurt, Ataköy, Bakırköy, Yenimahalle, Zeytinburnu, Kazlıçeşme, Yenikapı ve Sirkeci'den oluşuyor. Bu aşamada Marmaray ile Anadolu Yakası'na geçen hat Üsküdar, Söğütlüçeşme, Feneryolu, Göztepe, Erenköy, Suadiye, Bostancı, Küçükyalı, İdealtepe, Süreyya Plajı, Maltepe, Cevizli, Atalar, Başak, Kartal, Yunus, Pendik, Kaynarca, Tersane, Güzelyalı, Aydıntepe, İçmeler, Tuzla, Çayırova, Fatih, Osmangazi, Darıca ve Gebze'den geçiyor.



#Marmaray
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#Gebze
#Marmaray durakları
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