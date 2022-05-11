​MEB bursluluk sınavı ne zaman? İşte 2022 İOKBS tarihi

Öğrencilerin ve velilerin merakla takip ettiği ve araştırdığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) az bir süre kaldı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak olan sınavdan Türkiye genelinde yapılacak sınavın sonucunda burs almaya hak kazanacak öğrenciler belirlenecek. 2022 Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? İOKBS sınavı ne zaman yapılacak? İşte MEB bursluluk sınavı ile ilgili bütün detaylar...
MEB bursluluk sınavı ne zaman?
- İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı başvuruları 21 Nisan'da başladı.
- Milli Eğitim Bakanlığınca yapılacak İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı başvuruları 21 Nisan-13 Mayıs'ta alınacak.
2022 İOKBS tarihiBakanlığın yayınladığı 2022 yılı sınav uygulama takvimine göre İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), 04 Eylül 2022'de yapılacak.