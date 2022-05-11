MEB bursluluk sınavı ne zaman? İşte 2022 İOKBS tarihi Milli Eğitim Bakanlığının her yıl düzenlendiği ve 5, 6, 7, 8, 9, hazırlık sınıfı, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik düzenlenen bursluluk sınavının 2022 yılında ne zaman yapılacağı öğrenciler ve veliler tarafından oldukça merak ediliyor. Peki, 2022 Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? İOKBS sınavı ne zaman yapılacak? İşte MEB bursluluk sınavı ile ilgili bütün detaylar...

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