Özgün MEB bursluluk sınavı ne zaman? İşte 2022 İOKBS tarihi
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MEB bursluluk sınavı ne zaman? İşte 2022 İOKBS tarihi

Milli Eğitim Bakanlığının her yıl düzenlendiği ve 5, 6, 7, 8, 9, hazırlık sınıfı, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik düzenlenen bursluluk sınavının 2022 yılında ne zaman yapılacağı öğrenciler ve veliler tarafından oldukça merak ediliyor. Peki, 2022 Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? İOKBS sınavı ne zaman yapılacak? İşte MEB bursluluk sınavı ile ilgili bütün detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​MEB bursluluk sınavı ne zaman? İşte 2022 İOKBS tarihi
​MEB bursluluk sınavı ne zaman?

Öğrencilerin ve velilerin merakla takip ettiği ve araştırdığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) az bir süre kaldı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak olan sınavdan Türkiye genelinde yapılacak sınavın sonucunda burs almaya hak kazanacak öğrenciler belirlenecek. 2022 Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? İOKBS sınavı ne zaman yapılacak? İşte MEB bursluluk sınavı ile ilgili bütün detaylar...

MEB bursluluk sınavı ne zaman?

  • İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı başvuruları 21 Nisan'da başladı.
  • Milli Eğitim Bakanlığınca yapılacak İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı başvuruları 21 Nisan-13 Mayıs'ta alınacak.

2022 İOKBS tarihi

Bakanlığın yayınladığı 2022 yılı sınav uygulama takvimine göre İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), 04 Eylül 2022'de yapılacak.

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