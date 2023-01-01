2023 EKYS başvuruları ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuz ardından başladı. Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavının (MEB-EKYS) başvuruları 18-24 Ocak tarihleri arasında alınacak. Sınav ücreti ve hangi bankalara yatırılacağı da kılavuzda yer aldı. Peki, EKYS 2023 sınav ücreti ne kadar? EKYS ne zaman yapılacak?

EKYS başvuruları ne zaman, nereden yapılacak?

EKYS başvuru kılavuzu ile beraber başvurular 18 Ocak tarihinde başladı. MEB EKYS başvuruları 18-24 Ocak 2023 tarihlerinde gerçekleşecek. EKYS geç başvuru günü ise 2 Şubat 2023 tarihidir.

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2023 MEB EKYS) sınavı ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2023 MEB EKYS) 5 Mart tarihinde yapılacak.

2023 MEB EKYS başvuru ücreti ne kadar?

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı başvuru kılavuzu ile 2023 EKYS sınav ücreti de belli oldu. Sınava girecek adaylar 18-25 Ocak 2023 tarihleri arasında, bankalara ÖSYM adına 285 TL sınav ücreti yatıracak.

EKYS sınav ücreti nasıl ödenir?

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

İş Bankası'nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı;

Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)

EKYS sınavı nedir, niçin yapılır?

EKYS başvurusu nasıl yapılır?

EKYS sınavına başvurular, elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla (ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden) alınacaktır. Posta yoluyla başvuru alınmayacaktır. Başvuru merkezleri listesi başvuru süresi içinde ÖSYM’nin internet adresinde sınava başvuru bilgileri içerisinde yer alacaktır. ÖSYM başvuru merkezleri başvuruları, resmi iş gününde ve resmi iş saatleri arasında alacaklardır.

ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak internet aracılığıyla başvuru yapan adayların başvurularının tamamlanması için başvuru ekranında “Başvuru İşlemi ÖSYM’ye Bildirilmiştir.” açıklamasını mutlaka görmeleri, sınav ücretini yatırmaları ve aday başvuru kayıt bilgilerinin bir dökümünü yazıcıdan alarak, başvurunun diğer aşamalarında gerekebileceğinden özenle saklamaları gerekmektedir.

EKYS nedir?

EKYS, Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında müdür yardımcısı görevini yürütmek isteyenlerin girmeleri gereken bir sınav türüdür. Bu sebeple Milli Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında müdür yardımcısı olarak görev almak isteyen adayların mutlaka EKYS sınavına girmeleri ve yeterli başarıyı elde etmelerinin gerekliliği söz konusudur. Bu sebeple son derece büyük bir öneme sahip olan sınav olarak karşımıza çıkmaktadır. Durum böyle olunca pek çok insan EKYS sınavı hakkında bilgi sahibi olmak istemektedir. Bu konuda yeterli bilgiye sahip durumda olması ise son derece önemlidir.



