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Medipol Başakşehir- Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak?

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Maçın ayrıntıları belli oldu.

10:38 . 20/01/2023 Cuma
Yeni Şafak
Medipol Başakşehi- Kasımpaşa maçı

Medipol Başakşehi- Kasımpaşa maçı

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı. Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetimde dinamik ısınmayla başlayan idman, 5'e 2 pas ve rondo çalışması ile devam etti. Antrenman şut çalışmasıyla sona erdi.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR- KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA OYNANACAK?

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 16.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Turgut Doman yönetecek.

Dört maçlık yenilmezlik serisi Trabzonspor mağlubiyetiyle son bulan turuncu-lacivertli ekip, 18 maçta, 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 34 puan elde etti. Başakşehir haftaya 3. sırada giriyor.

Son 10 maçında tek galibiyet alabilen Kasımpaşa ise 19 puanla aynı puana sahip Gaziantep FK ve MKE Ankaragücü'nün averajla gerisinde 14. sırada bulunuyor.

Medipol Başakşehir'de sakatlıkları bulunan Lucas Biglia ve Bertrand Traore'nin bu maçta forma giymesi beklenmiyor.

#medipol başakşehir
#kasımpaşa
#medipol başakşehir kasımpaşa
#süper lig
1 saat önce
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Medipol Başakşehir- Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak?
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