Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı. Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetimde dinamik ısınmayla başlayan idman, 5'e 2 pas ve rondo çalışması ile devam etti. Antrenman şut çalışmasıyla sona erdi.