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Medipol Başakşehi- Kasımpaşa maçı
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı. Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetimde dinamik ısınmayla başlayan idman, 5'e 2 pas ve rondo çalışması ile devam etti. Antrenman şut çalışmasıyla sona erdi.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 16.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Turgut Doman yönetecek.
Dört maçlık yenilmezlik serisi Trabzonspor mağlubiyetiyle son bulan turuncu-lacivertli ekip, 18 maçta, 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 34 puan elde etti. Başakşehir haftaya 3. sırada giriyor.
Son 10 maçında tek galibiyet alabilen Kasımpaşa ise 19 puanla aynı puana sahip Gaziantep FK ve MKE Ankaragücü'nün averajla gerisinde 14. sırada bulunuyor.
Medipol Başakşehir'de sakatlıkları bulunan Lucas Biglia ve Bertrand Traore'nin bu maçta forma giymesi beklenmiyor.