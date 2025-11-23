Merkez Bankası Aralık Ayı faiz kararı için geri sayım: Yılın son PPK toplantısı ne zaman? Faiz indirimi devam edecek mi? İşte detaylar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Aralık ayı faiz kararı için geri sayım başladı. Kasım ayında PPK toplantısı yapılmayacak olması nedeniyle gözler doğrudan 11 Aralık 2025 tarihine çevrildi. Ekim ayında politika faizini 100 baz puan düşürerek yüzde 40,5’ten 39,5’e çeken Merkez Bankası, bu kez nasıl bir adım atacak? Uzmanlar, son enflasyon verilerinin seyrine göre hem indirim hem de duraklama ihtimallerinin masada olduğunu vurguluyor.





PPK Toplantısı 11 Aralık’ta: Karar saat 14.00’te açıklanacak

TCMB’nin yayımladığı takvime göre Kasım ayında PPK yapılmayacak. Yılın son kritik toplantısı ise 11 Aralık Perşembe günü gerçekleştirilecek. Para politikası duruşu ve 2025’in genel para politikası çerçevesi açısından Aralık toplantısı “yön belirleyici” niteliği taşıyor.





Ekim ayında 100 baz puan indirim: Sırada ne var?

Merkez Bankası son toplantıda politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 39,5 seviyesine çekmişti. Aynı kararda;

Gecelik borç verme faizi: %43,5 → %42,5

Gecelik borçlanma faizi: %39 → %38 şeklinde güncellenmişti.





PPK metninde dikkat çeken unsur ise “dezenflasyon sürecinin yavaşladığı” yönündeki vurguydu. Bu ifade, Aralık toplantısı için piyasalarda temkinli bir beklenti yarattı.





Aralık ayında faiz indirimi olur mu? İşte uzman görüşleri

Ekonomistler, Merkez Bankası’nın kararında ekim ve kasım enflasyon verilerinin belirleyici olacağını söylüyor.





Haluk Bürümcekçi: 100 baz puanlık indirim ihtimali masada

AA Finans analisti Haluk Bürümcekçi, enflasyonun ılımlı bir seyir göstermesi durumunda TCMB’nin sınırlı bir indirim daha yapabileceğini belirtiyor: “Ana eğilimde iyileşme sinyali gelirse 100 baz puan civarında bir indirim mümkün. Ancak verilerde bozulma devam ederse Merkez Bankası indirim döngüsünü duraklatabilir.”





Seda Yalçınkaya Özer: TCMB temkinli ama mesaj net

İntegral Yatırım Araştırma Müdürü Seda Yalçınkaya Özer ise Banka’nın kademeli indirimlerinin “gevşeme sürecinin devam ettiği” sinyalini verdiğini ifade ediyor: “Faiz indirimleri sınırlı ve kontrollü şekilde ilerliyor. TCMB, enflasyondaki riskleri göz ardı etmiyor. Her toplantı veri odaklı değerlendirilecek.” Özer’e göre, fiyatlama davranışlarına yapılan vurgu TCMB’nin gerektiğinde faiz dışında ek araçları kullanabileceğine işaret ediyor.





Enflasyon verileri ve Enflasyon Raporu kilit rol oynayacak

Ekim ve Kasım TÜFE rakamları

7 Kasım’da açıklanan Enflasyon Raporu

Beklentilerdeki bozulma, kur gelişmeleri ve gıda fiyatları

Merkez Bankası’nın karar metninde en fazla referans vereceği başlıklar arasında yer alıyor.





Piyasaların ilk tepkisi: “Sınırlı indirim, sınırlı fiyatlama”