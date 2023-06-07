PSG'den ayrılması kesinleşen Lionel Messi'nin yeni adresinin neresi olacağı büyük merak konusuydu. Fransız ekibinden sonra Suudi Arabistan'ın yanı sıra efsaneleştiği kulüp Barcelona'nın da alternatifler arasında yer aldığı Lionel Messi'den ters köşe geldi.

PSG Kulübünden "Teşekkürler Leo" mesajıyla yapılan paylaşımda, "Başkentte geçen iki sezonun ardından Messi ile PSG arasındaki yolculuk, 2022-23 sezonunun bitimiyle sona erecek. Kulüp, bir Fransa Süper Kupa ve iki Ligue 1 şampiyonluğu elde eden 7 Altın Top sahibi Messi'ye içtenlikle teşekkür eder." ifadeleri kullanıldı. Paylaşımda görüşüne yer verilen Messi ise "Kulübe, Paris şehrine ve sakinlerine bu iki yıl için teşekkür ederim. Onlara gelecek için en iyisini diliyorum." yorumunu yaptı.

Sözleşmesi yenilenmeyen Messi, bu akşam Clermont ile oynanacak Ligue 1'deki son hafta karşılaşmasının ardından takımdan ayrılacak. Uzun süre kariyerine başladığı İspanya ekibi Barcelona'da forma giyen 35 yaşındaki Messi, 2021'de PSG'ye transfer oldu. PSG'de 74 maça çıkan yıldız futbolcu, 32 gol ve 35 asistlik performans sergiledi. Geçen hafta şampiyonluğunu ilan eden PSG'de Messi'nin yanı sıra İspanyol savunma oyuncusu Sergio Ramos'un da Clermont maçından sonra takımdan ayrılacağı açıklanmıştı.

Barcelona’nın Messi’yi yeniden transfer etmesi tüm gücünü zorladı

Lionel Messi'ye yeniden Barcelona forması giydirmek isteyen Barcelona yönetimi bu transfer için tüm şartlarını zorluyor. La Liga’nın katı finansal fair play kuralları nedeniyle bu yaz herhangi bir transfer hamlesi yapmadan önce yaklaşık 200 milyon euro tasarruf yapması gereken Barcelona, bu gereksinimi karşılayabilmek için yoğun bir çaba gösteriyor. Son dönemde yaşanan mali problemlere çözüm üretebilmek için çok sayıda ekonomi beynini bir araya getiren Barcelona yönetimi üç yıllık süre boyunca maliyetleri azalmanın formülünü buldu.

La Liga yönetimi Barcelona yönetiminin bulduğu bu çözüm planını prensipte kabul ederken, bu durum her ne kadar olumlu bir adım gibi görünse de şu anda transferin önündeki tüm engellerin kalktığı anlamına gelmiyor.

Al Hilal takımı Messii’ye transfer teklifi etti mi?

Paris Saint-Germain kariyerini noktalayan Lionel Messi, yeni bir maceraya atılmaya hazırlanıyor. Suudi Arabistan ve ABD'den astronomik teklifler alan Messi'nin Al Hilal'i tam olarak reddetmediği ve hem eski kulübü Barcelona hem de Suudi Arabistan temsilcisiyle anlaşmaya çalıştığı belirtildi. GOAL'ün haberine göre, Lionel Messi'nin temsilcileri, Pazartesi günü Suudi Arabistan ekibinin temsilcileriyle bir araya gelerek, Arjantinli yıldızın Al Hilal'e transferinin 2024'e ertelenmesini talep etti.

Ancak, Suudi Arabistan ekibi, gelecek yılki tekliflerinin 500 milyon Euro'luk mevcut tekliften farklı olacağını belirtti. Messi'nin bu kararının, babası Jorge'nin Barcelona'da Başkan Joan Laporta ile yaptığı görüşmeden birkaç saat sonra alındığı bildirildi. Messi'nin Katalan ekibine geri dönme isteğiyle birlikte Barcelona'ya transfer olma ihtimali gün geçtikçe artıyor.

Messi Inter Miami takımına mı transfer olacak?

Barcelona ve Al Hilal iddiaları sonrası Messi, ABD'ye transfer olmaya çok yakın. İngiltere'den The Athletic, "Messi'nin eli kulağında kararı hakkında Avrupa, Güney Amerika ve Asya'dan gelen haberler bu hafta oldukça arttı. Ancak son günlerde ivme Inter Miami'ye kaymış gibi görünüyor." bilgisini okuyucularına aktardı.

The Athletic'te yer alan haberin detayında Messi'nin MLS'e transferine Adidas da sponsor olacak ve Messi bu sponsorluktan çok ciddi bir gelir elde edecek. Eşinin ABD'de yaşamak istemesi sebebiyle Inter Miami fikrine sıcak bakan Messi'nin kısa süre içinde MLS ekibiyle sözleşme imzalayacağı belirtildi.

Messi’nin Inter Miami ile tarihi anlaşma

MLS'ni iki ortağı Apple ve Adidas'ın Messi transferine sponsor olmayı kabul ettikleri belirtildi. MLS'in yayın haklarına sahip olan Apple TV+'daki MLS Season Pass'e yeni aboneler kazandırılması durumunda Messi'nin buradan bir pay verileceği iddia edildi.

Messi'nin MLS ekiplerinden Inter Miami'ye olası transferi İspanyol basınında da geniş yankı buldu. İspanya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden Mundo Deportivo'nun internet sitesinde yer alan habere göre Inter Miami, geçmişte birçok kez dile getirdiği Messi transferini bitirmeye çok yakın.

Lionel Messi kimdir?

Lionel Messi, 24 Haziran 1987 tarihinde Arjantin'in Rosario şehrinde doğdu. Asıl adı Lionel Andres Messi Cuccittini olan Messi, şimdilerde Paris Saint-Germain forması giyiyor.

Orta Arjantin'in Rosario kentinde dünyaya gelen Messi, futbola sekiz yaşındayken şehrin takımı olan Newell's Old Boys'da başladı. 13 yaşındayken büyüme hormonu eksikliği tedavisi görmesi ve futbola Barcelona'da devam etmesi için İspanya'nın Barselona şehrine taşındı. Barcelona formasını ilk kez 2004-05 sezonunda giydi; 2005-06 sezonunda La Liga ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı. 2008-09 sezonunda ilk kez ellinin üzerinde maça çıkarak kulübün üç kupa kazanmasında merkezî rol alan oyuncu; o sene yirmi iki yaşındayken ilk Ballon d'Or'unu kazandı. Takip eden üç sezonda da Ballon d'Or kazanarak tarihte bu ödülü üst üste dört kez kazanan ilk ve tek futbolcu oldu.

2011-12 sezonunda lig ve Avrupa için toplamda 73 gol atarak rekor kırarken aynı sezon César Rodríguez Álvarez'i geçerek Barcelona tarihinin en golcü futbolcusu oldu. Sonraki iki sezonun Ballon d'Or listesinde Ronaldo'nun arkasında yer aldı. 2014-15 sezonunda yeniden Şampiyonlar Ligi'ni kazanarak sezonu üç kupayla bitirdi ve beşinci Ballon d'Or'unu kazandı. Andrés Iniesta'nın takımdan ayrılmasıyla 2018'de Barcelona kaptanı olan Messi, 2019'da altıncı kez Ballon d'Or ödülünü kazandı. Sözleşmesinin bitişiyle beraber Ağustos 2021'de Paris Saint-Germain'le anlaştı.

Messi, Arjantin millî takımı için en çok maça çıkan ve en çok gol atan oyuncu konumundadır. 2005 FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nda şampiyonluk yaşadı; turnuvanın en golcü oyuncusu olurken aynı zamanda en iyi oyuncusu seçildi. Oyun tarzlarındaki benzerlik sebebiyle vatandaşı Diego Maradona'yla karşılaştırıldı ve onun halefi olarak görülmeye başlandı. 2005 Ağustos'tan beri millî takım forması giyen Messi; 2006'da bir Dünya Kupası'nda oynayan ve gol atan en genç Arjantinli oldu.

Turnuvanın en iyi genç oyuncusu seçildiği 2007 Copa América'da finalde Brezilya'ya 3-0 kaybetti. 2011'de millî takım kaptanı olmasından itibaren takımını 2014 Dünya Kupası'nda; 2015 ve 2016 Copa América'da finale taşıdı; ilk ikisinde turnuvanın en iyi oyuncusu seçildi ancak oynadığı üç finali de kaybetti. 2016'da millî takımdan emekliliğini duyurmasının ardından kararından geri dönerek takımını 2018 Dünya Kupası'na götürdü, 2019 Copa América'da üçüncü oldu ve son olarak 2021 Copa América'da finalde Brezilya'yı yenerek ilk şampiyonluğu kazandı.

Şampiyonluğun yanı sıra, turnuvanın en iyi oyuncusu seçildi ve dört golle gol kralı oldu. Bu başarı, Messi'nin yedinci Ballon d'Or'unu kazanmasına neden oldu. 2022 Dünya Kupası'nda, Arjantin'in otuz altı sene sonra gelen şampiyonluğuna yedi gol üç asistle katkı verdi ve turnuvanın en iyi oyuncusu seçildi. Ek olarak 2008 Yaz Olimpiyatları'nda kazandığı bir altın madalya bulunmaktadır.

Messi, 2006'dan beri spor giyim markası Adidas'ın sözleşmeli sporcusudur. Forbes'a göre 2019 ve 2022 yılında dünyanın en çok kazanan sporcusu olmuştur.

Aynı dergi, Messi'nin 2010-2019 arasındaki on yıllık dönemde 750 milyon dolar kazandığını; Floyd Mayweather ve Ronaldo'nun ardından en çok kazanan üçüncü sporcu olduğunu açıklamıştır. Time ise Messi'yi 2011 ve 2012'de dünyadaki en etkili 100 kişiden biri arasına koymuştur. Şubat 2020'de Laureus Yılın Erkek Sporcusu seçilmiş ve bu ödülü kazanan ilk ve tek futbolcu olmuştur. Ayrıca toplam kazancı bir milyar dolara ulaşan Messi, Ronaldo'dan sonra bunu başaran ikinci futbolcudur.

Lionel Messi, 2017 yılında Antonella Roccuzzo ile evlendi. Messi'nin Ciro, Mateo ve Thiago adında 3 oğlu bulunmaktadır.

LİONEL MESSİ HANGİ TAKIMLARDA FUTBOL OYNADI?

2003-2004 Barcelona C

2004-2005 Barcelona B

2004-2021 Barcelona

2021- Paris Saint-Germain

Arjantin Milli Takımı

FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası: 2005

2008 Yaz Olimpiyatları: 2008

2007 Copa Amerika 2. - Gümüş Madalya

2014 FIFA Dünya Kupası: 2. - Gümüş madalya

2015 Copa Amerika 2. - Gümüş Madalya

2019 Copa Amerika 3. - Bronz Madalya

2021 Copa América: 1. - Altın Madalya

2022 Finalissima: 1. - Altın Madalya

2022 FIFA Dünya Kupası: 1. - Altın Madalya

LİONEL MESSİ BİREYSEL BAŞARILARI

Ballon d'Or: 7

2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021

FIFA Dünyada Yılın Futbolcusu: 1

2009

UEFA Avrupa'da En İyi Oyuncu Ödülü: 1

2011

FIFA Yılın Takımı: 3

2008, 2009, 2010

Yılın En İyi Genç Oyuncusu: 1

2007

La Liga Yılın Oyuncusu: 3

2009, 2010, 2011

La Liga Gol Kralı: 1

2010

Copa del Rey Gol Kralı: 1

2011

La Liga Yılın Yabancı Oyuncusu: 3

2007, 2009, 2010

La Liga Ibero-Amerika Yılın Oyuncusu: 3

2007, 2009, 2010

Avrupa Altın Ayakkabı Ödülü: 1

2010

UEFA Şampiyonlar Ligi Gol Kralı: 3

2009, 2010, 2011

UEFA Şampiyonlar Ligi Yılın Oyuncusu: 1

2009

UEFA Şampiyonlar Ligi Yılın Forvet Oyuncusu: 1

2009

UEFA Şampiyonlar Ligi Finali Maçın Adamı: 1

2011

UEFA Şampiyonlar Ligi Final Taraftarlarca Maçın Adamı: 2

2009, 2011

UEFA Yılın Takımı: 3

2008, 2009, 2010

Arjantin Yılın Futbolcusu: 5

2005, 2007, 2008, 2009, 2010

FIFPro Yılın Oyuncusu: 2

2009, 2010

FIFPro Özel Yılın Genç Oyuncusu: 3

2006, 2007, 2008

FIFPro Yılın Genç Oyuncusu: 2

2007, 2008

FIFPro World XI: 4

2007, 2008, 2009, 2010

FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası Turnuvanın Oyuncusu: 1

2005

FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası Gol Kralı: 1

2005

Copa América Yılın Genç Oyuncusu: 1

2007

World Soccer Yılın Oyuncusu: 1

2009

World Soccer Yılın Genç Oyuncusu: 3

2006, 2007, 2008

FIFA Kulüpler Dünya Kupası Golden Ball: 2

2009, 2011

ESM Yılın Takımı: 4

2005-06, 2007-08, 2008-09, 2009-10

Onze d'Or: 1

2009

Bravo Ödülü: 1

2007

Tuttosport Yılın Oyuncusu: 1

2005

Marca Leyenda: 1

2009

UEFA Yılın Golü: 1