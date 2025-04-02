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Meteoroloji'den sarı kodlu sağanak uyarısı! 7 il listeye eklendi

Meteoroloji'den sarı kodlu sağanak uyarısı! 7 il listeye eklendi

09:442/04/2025, Çarşamba
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Meteoroloji 7 il için sarı kodlu uyarıda bulundu
Meteoroloji 7 il için sarı kodlu uyarıda bulundu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Güney Ege ve Batı Akdeniz’deki 8 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. Bölge genelinde etkili olması beklenen sağanak yağış nedeniyle ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceğine dikkat çekildi. Yetkililer, vatandaşların tedbirli olması gerektiğini belirtti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Batı Karadeniz'in batısı, Orta Karadeniz ile Samsun, Sinop, Ordu, Ardahan, Erzincan, Erzurum, Kilis, Adıyaman ve Gaziantep çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Ege ve Batı Akdeniz, Eskişehir’in güneyi ile Balıkesir'in batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıkların doğu kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

LODOS VE TOZ TAŞINIMI BEKLENİYOR

Sağanak yağışla birlikte Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'nun güneyince kuvvetli lodos etkili olacak.

Rüzgarın, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu ve Doğu Anadolu’nun batısında güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Diğer yandan kuvvetli rüzgarla birlikte, yaşanacak olumsuzluklara karşı dikkat edilmesi konusunda uyarı yapılırken, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında yer yer toz taşınımı beklenmekte.

#Meteoroloji
#Hava Durumu
#Sarı Kodlu Uyarı

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