Milli Muharip Uçağında son durum: İlk uçuş ne zaman?
TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) tarafından geliştirilen Milli Muharip Uçağının, 2030’lu yıllardan itibaren kademeli olarak devreden çıkarılması düşünülen F-16 uçaklarının yerini alabilmesi planlanıyor. Peki Milli Muharip Uçağı ne zaman çıkacak? İlk uçuşu ne zaman? Üretim ne durumda? İşte merak edilen bütün soruların cevapları...
Türk Savunma Sanayisinin en önemli projelerinden Milli Muharip Uçak için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. 2023’te hangardan çıkarılması beklenen uçağın özellikleri herkes tarafından merak ediliyor.
MİLLİ MUHARİP UÇAĞI NE ZAMAN ÇIKACAK?
4. Azerbaycan Uluslararası Savunma Sanayi Fuarında, TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Rafet Bozdoğan Milli Muharip uçağı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Rafet Bozdoğan: ‘’Milli Muharip Uçak’ın portatif imalatını 18 Mart 2023’te hangardan çıkaracağız’’ ifadelerini kullandı.
MİLLİ MUHARİP UÇAĞI ÖZELLİKLERİ
> Uzunluk: 21 m
> Kanat Açıklığı: 14 m
> Yükseklik: 6 m
> İtiş Gücü: 2x 27.000 lb
> Tavan İrtifa: 55.000 ft
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> Maksimum Hız: 1.8 Mach ( Deniz seviyesinde, 1 atm basınçta ve 15 derece hava sıcaklığında; 1 Mach = 1.226,5 km/saat (340 metre/saniye) olarak belirtilir.)
MİLLİ MUHARİP UÇAĞI HAVA HAKİMİYETİ
> Yeni Silahlarla Arttırılmış Havadan Havaya Muharebe Menzili
> Yüksek Süpersonik Hızda Dahili Silah Yuvalarından Hassas ve Tam Vuruş
> Yapay Zekâ ve Nöral Ağ Desteğiyle Arttırılmış Muharebe Gücü
MİLLİ MUHARİP UÇAĞINDA SON DURUM
Gövdesi 2.250 parçadan oluşan Milli Muharip Uçağının 1.500 parçasının tasarımının tamamlandığı ve portatif imalatına başlandığı bildirildi.