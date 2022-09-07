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Milli Muharip Uçağında son durum: İlk uçuş ne zaman?

TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) tarafından geliştirilen Milli Muharip Uçağının, 2030’lu yıllardan itibaren kademeli olarak devreden çıkarılması düşünülen F-16 uçaklarının yerini alabilmesi planlanıyor. Peki Milli Muharip Uçağı ne zaman çıkacak? İlk uçuşu ne zaman? Üretim ne durumda? İşte merak edilen bütün soruların cevapları...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Milli Muharip Uçağı özellikleri neler? Üretim ne zaman başlıyor?
Milli Muharip Uçağı

Türk Savunma Sanayisinin en önemli projelerinden Milli Muharip Uçak için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. 2023’te hangardan çıkarılması beklenen uçağın özellikleri herkes tarafından merak ediliyor.

MİLLİ MUHARİP UÇAĞI NE ZAMAN ÇIKACAK?

4. Azerbaycan Uluslararası Savunma Sanayi Fuarında, TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Rafet Bozdoğan Milli Muharip uçağı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Rafet Bozdoğan: ‘’Milli Muharip Uçak’ın portatif imalatını 18 Mart 2023’te hangardan çıkaracağız’’ ifadelerini kullandı.

MİLLİ MUHARİP UÇAĞI ÖZELLİKLERİ

> Uzunluk: 21 m

> Kanat Açıklığı: 14 m

> Yükseklik: 6 m

> İtiş Gücü: 2x 27.000 lb

> Tavan İrtifa: 55.000 ft

> Maksimum Hız: 1.8 Mach ( Deniz seviyesinde, 1 atm basınçta ve 15 derece hava sıcaklığında; 1 Mach = 1.226,5 km/saat (340 metre/saniye) olarak belirtilir.)

MİLLİ MUHARİP UÇAĞI HAVA HAKİMİYETİ

> Yeni Silahlarla Arttırılmış Havadan Havaya Muharebe Menzili

> Yüksek Süpersonik Hızda Dahili Silah Yuvalarından Hassas ve Tam Vuruş

> Yapay Zekâ ve Nöral Ağ Desteğiyle Arttırılmış Muharebe Gücü

MİLLİ MUHARİP UÇAĞINDA SON DURUM

Gövdesi 2.250 parçadan oluşan Milli Muharip Uçağının 1.500 parçasının tasarımının tamamlandığı ve portatif imalatına başlandığı bildirildi.

Milli Muharip Uçağın yeni varyantı geliyor
FOTOĞRAF 10
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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, Milli Muharip Uçak’ın çift koltuklu yani tandem oturma düzenine sahip konfigürasyonunu geliştiriyor.
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Yıldız Teknik Üniversitesi Savunma Sanayi Zirvesi’22 etkinliğinde konuşan TUSAŞ Yapısal Mühendislik Direktörü Eyüp Yiğit, TUSAŞ projelerinde gelinen noktalara değindi. Yiğit, Milli Muharip Uçak’ın halihazırda 200’den fazla parçasının üretildiğini, 18 Mart 2023’te yapılması planlanan Roll-Out için hazırlandıklarını ve yetiştireceklerini belirtti.
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Yiğit, ayrıca orta vadede Milli Muharip Uçak için çift koltuklu bir varyantın da geliştirileceğini açıkladı.
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Bu sayede Milli Muharip Uçak’ın MUM-T (Manned Unmanned Teaming, İnsanlı İnsansız Ekip) kabiliyetini en yüksek verimlilikle kullanması hedefleniyor. Eklenecek koltukla beraber arka koltuktaki pilot, insansız hava araçlarını koordine edebilecek ve yönetebilecek.
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MİUS ve geleceği tahmin edilen TUSAŞ TISU’nun Milli Muharip Uçak ile beraber koordine şekilde görev icra etmeleri ve bilgi paylaşımı yapmaları sağlanacak. Çift koltuklu konfigürasyonun bir diğer avantajı da öğrenci pilotların eğitimini kolaylaştıracak olması ve riskleri düşürecek olması.
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5. nesil savaş uçakları arasında pek yaygın olmayan çift koltuklu konfigürasyon üzerine çalışan birkaç ülke var. Bu ülkelerden biri olan Çin de geliştirdiği 5. nesil savaş uçağı J-20’nin insansız hava araçlarını kontrol edebilmesi için geliştirdiği J-20B varyantını Ekim 2021’de uçurmuştu.
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Rusya tarafından geliştirilen Su-57 savaş uçağının da S-70 Okhotnik insansız hava aracı ile beraber görev yapabilmesi için benzer bir konfigürasyonunun yapılacağı biliniyor. S-70 insansız hava aracı, daha önceden Su-57 prototiplerinden biriyle kol uçuşu gerçekleştirmişti. Bir Su-57 uçağının 4 adete kadar Okhotnik kontrol edebileceği belirtiliyor.
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MİLİ MUHARRİP UÇAK NEDİR?<br><br>Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla başlatılan Milli Muharip Uçak (MMU) Projesi ile Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan ve 2030’lu yıllardan itibaren kademeli olarak envanterden çıkartılması düşünülen F-16 uçaklarının yerini alabilecek yurt içi imkân ve kabiliyetler ile tasarlanan modern uçakların üretilmesi amaçlanmaktadır.
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MİLİ MUHARRİP UÇAĞIN ÖZELLİKLERİ<br><br>Milli Muharip Uçak kapsamında üretilecek olan uçakların, sınıfındaki diğer 5. Nesil uçaklar gibi düşük görünürlük, dâhili silah yuvası, yüksek manevra kabiliyeti, artırılmış durumsal farkındalık gibi teknolojilere sahip olmaları hedefleniyor.
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HANGARDAN NE ZAMAN ÇIKACAK?<br><br>Bu kapsamda MMU; 2023 yılında hangardan çıkacak, 2026 yılında ilk uçuşunu yapacak ve 2030’dan itibaren envantere alınacaktır.<br>
Milli Muharip Uçağın yeni varyantı geliyor
Yıldız Teknik Üniversitesi Savunma Sanayi Zirvesi'22 etkinliğinde konuşan TUSAŞ Yapısal Mühendislik Direktörü Eyüp Yiğit, TUSAŞ projelerinde gelinen noktalara değindi. Yiğit, Milli Muharip Uçak'ın halihazırda 200'den fazla parçasının üretildiğini, 18 Mart 2023'te yapılması planlanan Roll-Out için hazırlandıklarını ve yetiştireceklerini belirterek yeni bir müjde daha verdi.


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