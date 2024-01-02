Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) için başvuru tarihleri ve sınav detayları belli oldu. İşte MSÜ başvurusu ve sınav tarihleri hakkında detaylar...

MSÜ SINAV BAŞVURULARI NE ZAMAN 2024?

Milli Savunma Üniversitesi'nin 2024 sınavı için geri sayım devam ediyor. Milyonlarca öğrencinin hayali olan MSÜ'de okumak için Aday Belirleme Sınavı'na katılacak adaylar ve velileri, arama motorlarında 'MSÜ sınav başvuruları ne zaman 2024? MSÜ Aday Belirleme Sınavı başvuru tarihleri, şartları, nasıl başvurulur?' sorgulamaları yapıyor. İşte detaylar...

2024 MSÜ ADAY BELİRLEME SINAVI BAŞVURU TARİHLERİ

ÖSYM'nin takviminde yer alan bilgiye göre, Milli Savunma Üniversitesi'nin 2024 yılında yapacağı sınav için başvurular 3 Ocak - 30 Ocak 2024 tarihleri arasında yapılacak.

2024 MSÜ ADAY BELİRLEME SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI

MSÜ'ye başvuruda bulunmak isteyen adaylarda yaş sınırı ve genel olarak şu kriterler aranacak;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Harp Okullarına (HO) bayan ve erkek, Astsubay Meslek Yüksekokullarına (Asb. MYO) sadece erkek öğrenci alınacaktır.

Gün ve aya bakılmaksızın Harp Okulları için en fazla 20 (yirmi) yaşında olmak (1998 ve sonrası doğumlu), Astsubay Meslek Yüksekokulları için en fazla 21 (yirmibir) yaşında olmak (1997 ve sonrası doğumlu),

Lise ve dengi okullarda öğrenciliği devam edenler için 2018 yılında Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarının kesin kayıt işlemlerinin son tarihine kadar mezun olmak veya dönemine bakılmaksızın 2016 ve 2017 yılında mezun olmak (daha önceki yıllarda mezun olanlar başvuramazlar),

Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarına başvuru için ÖSYM Başkanlığınca 18 Mart 2018 tarihinde yapılacak 2018-MSÜ Sınavına katılmış ve Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek çağrı taban puanı almış olmak.

2024 MSÜ ADAY BELİRLEME SINAVI NASIL BAŞVURULUR?

Milli Savunma Üniversitesi 2024 Aday Belirleme Sınavı'na başvurular, Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla http://ais.osym.gov.tr veya ÖSYM mobil uygulamaları aracılığıyla yapılmaktadır.

BAŞVURU KILAVUZU NE ZAMAN YAYIMLANIR?

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2024-MSÜ kılavuzunda yer alacak. Adaylar kılavuza 3 Ocak 2024 tarihinden itibaren ÖSYM'nin sitesinden erişebilecek.







