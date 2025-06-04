MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ sınav sonuç tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2025 tercih sürecini tamamlayan adaylar, yerleştirme sonuçlarının açıklanmasını sabırsızlıkla bekliyor. Kara, Hava ve Deniz Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokulları’na girmek isteyen binlerce öğrenci adayı, gözlerini Personel Temin Sistemi (PERTEM) üzerinden yapılacak duyuruya çevirdi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen MSÜ sınavının ardından, tercih işlemlerini tamamlayan adaylar için süreç sonuç aşamasına geldi. Tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair resmi bir duyuru henüz yapılmazken, beklenti giderek artıyor. Adaylar, yerleştirme sonuçlarını öğrenebilmek için PERTEM sayfasını yakından takip ediyor.