MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ sınav sonuç tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?

Milli Savunma Üniversitesi’nde (MSÜ) askeri öğrenci olma hayali kuran binlerce aday için kritik süreçte sona yaklaşılıyor. 2025 yılı MSÜ tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih merakla beklenirken, gözler Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Sistemi (PERTEM) ekranına çevrildi. Kara, Hava ve Deniz Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokulları için tercih işlemlerini tamamlayan adaylar, şimdi sonuçların ilan edilmesini bekliyor.
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2025 tercih sürecini tamamlayan adaylar, yerleştirme sonuçlarının açıklanmasını sabırsızlıkla bekliyor. Kara, Hava ve Deniz Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokulları’na girmek isteyen binlerce öğrenci adayı, gözlerini Personel Temin Sistemi (PERTEM) üzerinden yapılacak duyuruya çevirdi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen MSÜ sınavının ardından, tercih işlemlerini tamamlayan adaylar için süreç sonuç aşamasına geldi. Tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair resmi bir duyuru henüz yapılmazken, beklenti giderek artıyor. Adaylar, yerleştirme sonuçlarını öğrenebilmek için PERTEM sayfasını yakından takip ediyor.
2025 MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih, henüz Milli Savunma Bakanlığı tarafından resmi olarak duyurulmadı. Ancak, geçmiş yılların takvimine ve mevcut kaynaklara göre, 2025 MSÜ tercih sonuçlarının Haziran ayının birinci haftası itibarıyla açıklanması bekleniyor. Sonuçlar, Milli Savunma Bakanlığı’nın resmi Personel Temin Dairesi web sitesi olan “personeltemin.msb.gov.tr” üzerinden ilan edilecek. Adaylar, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleriyle sonuçları sorgulayabilecek.