Muğla Ramazan imsakiyesi 2024 imsak, sahur, iftar, akşam ezan saati

İslam dünyası Ramazan ayı boyunca oruç ibadetlerini yerine getirecek. Rahmet, bereket ve paylaşım ayı olan Ramazan 11 Mart'ta başladı. Ayların sultanı olarak bilinen Ramazan'da sahur ve iftar sofraları, aileleri bir araya getirerek birlik ve beraberlik duygularını pekiştirecek. Diyanet 2024 Ramazan imsakiyesi yayımlanmasıyla birlikte Muğla İmsakiyesi 2024 belli oldu. Peki, Muğla imsak (sahur) vakti ne zaman ve iftar saati kaçta? İşte, Diyanet 2024 Muğla Ramazan İmsakiyesi...

MUĞLA RAMAZAN İMSAKİYESİ 2024-NAMAZ VAKİTLERİ-EZAN SAATLERİ

Oruç tutacak gücü olduğu hâlde tutmayan bir kimse, bu oruçlarının fidyesini vererek oruç borcundan kurtulmuş olur mu?

Oruç için fidye verilmesi, oruç tutmaya gücü yetmeyen yaşlı kimseler ile iyileşme ümidi olmayan hastalar için geçerlidir. Hz. Peygamber (s.a.s.) ve sahabenin uygulaması, fidyeden bahseden âyetteki “oruç tutmakta zorluk çekenler.” (el-Bakara, 2/184) ifadesinin yalnızca yukarıda sayılan kimseleri kapsadığını göstermektedir. Buna göre, oruç tutmaya gücü yettiği hâlde tutmayan veya geçici bir sebeple tutamayan kimseler hakkında fidye hükmü yoktur (Buhârî, Tefsîr (Bakara), 26 [4507]; Müslim, Sıyâm, 149-150 [1145]).

Mazeretsiz oruç tutmayanların, tutmadıkları oruçları kaza etmeleri ve tövbe istiğfar etmeleri gerekir. Ayrıca, oruç tutmaya gücü yetmeyen yaşlılar ile iyileşme ümidi olmayan hastalar, fidye vermiş bile olsalar, ileride tutabilecek duruma gelirlerse tutamadıkları oruçları Hanefîler'e göre kaza etmeleri gerekir. Önceden verdikleri fidyeler oruç borcunu düşürmez (Kâsânî, Bedâî’, 2/105; Merğinânî, el-Hidâye, 1/124).

Ramazan aylarında birden fazla oruç bozulması durumunda bu oruçların her biri için ayrı ayrı keffâret gerekir mi?