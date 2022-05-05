muharrem-ayi-ne-zaman-asure-ayi-tarihi

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Ramazan ayının bitmesiyle beraber en çok merak edilen ve araştırılan konulardan bir tanesi Muharrem ayı ve aşure günü oldu. Muharrem ayının 10. gününde yapılan aşure tatlısı İslam dininde Muharrem ayında meydana geldiğine inanılır. Peki, Muharrem ayı ne zaman? Aşure günü ne zaman? Aşurenin önemi nedir? İşte bütün detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Muharrem ayı ne zaman? Aşure ayı tarihi
​Muharrem ayı ne zaman?

Muharrem ayının gelmesiyle beraber aşure ile ilgili konularda araştırmalara hız kesmeden devam ediyor. Hicri takvimde ilk ay olarak kabul edilen Muharrem ayının 10. günü aşure günü ilan edilir. İslam inancında bu günde birçok önemli olay meydana geldiğine inanılır. İşte, 2022 Aşure (Muharrem) ayı tarihi...

2022 Muharrem ayı ne zaman?

  • Muharrem ayı 2022 yılında 30 Temmuz Cumartesi günü başlıyor. Bugün aynı zamanda Hicri yılın ilk günüdür.
  • Müslümanlar için bir dönüm noktası olan hicret, tarihte yeni bir sayfa açmıştır. Hz. Ömer’in halifeliği döneminde hicretin gerçekleştiği gün, Hz. Ali’nin teklifiyle hicrî takvimin başlangıcı sayılmıştır. O günden itibaren de İslam âleminde 1 Muharrem hicrî takvimin başlangıcı olarak kabul görmüştür.

2022 aşure günü ne zaman?

2022'de Aşure Günü, 8 Ağustos 2022 tarihine denk geliyor.

Aşure günü nedir? Aşure günü neden önemlidir?

Arapça kaynaklarda tam olarak "Aşura" şeklinde geçen bu kelimeyi, on sayısı ile ilgili olan "aşr" ve "aşir" veya develerin güdülmesiyle ilgili "ışr" kökünden türemiş bir kelime kabul edenler olduğu gibi, Arapça'da "faula" vezninin bulunmadığını ileri sürerek İbranice'den geldiğini söyleyenler de vardır. Fakat alimlerin çoğu bu görüşe katılmamakta, kelimenin Arapça asıllı olduğunu benimsemektedirler.

Aşûre günü adı verilen 10 Muharrem gününde meydana geldiği rivayet edilen diğer bazı önemli olayları da kısaca şöyle sıralamak mümkündür:

Rivayete göre, Hz. Nuh’un gemisi Tufandan kurtulup Cûdî dağına Aşûre günü oturmuştur. Bilindiği üzere, Hz.Nuh, Allah’ın emri üzerine kendine inananları yaptığı bir gemiye bindirmiş, tufan gerçekleşince, inanmayanlar suda boğularak helak olmuşlardı.

Hz. Ademin tövbesinin kabul edilmesi,

Hz. İbrahim’in Nemrut’un ateşinden kurtulması ve,

Hz. Yakub’un oğlu Yusuf’a kavuşması,

Hz. Musa ve İsrail oğullarının Firavunun zulmünden kurtulmaları 10 Muharrem (Aşûre) günü gerçekleştiği rivayet edilen olaylar orasındadır.

BBC'den 'Aşure' tarihi: Dünyanın en eski tatlısı
FOTOĞRAF 7
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Efsaneye göre Hz. Nuh tufanın son günlerinde, artık yiyeceğin tükendiği bir anda ambarlarda kalan son ''bakliyatı'' da kuru meyvelerle bir araya getirerek bereketli aşure denen yemeği yapmış.<br>
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İslam geleneğine göre, genellikle \"Nuh'un Aşuresi\" olarak adlandırılıyor.
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Aşure, dünyanın en eski tatlısı olma özelliğini taşımasının yanı sıra, günümüz Türkiye'sinin çoğunluğunu oluşturan topraklar olan Anadolu'da bugün de manevi önemini koruyor.<br>
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Ortaya çıkan yemek, meyve ile hafif tatlı, zengin ve tuzludur. Aşure, sıcak olarak hazırlandığında lapaya benzeyen rahatlatıcı bir kıvam alır ancak soğuk servis edildiğinde pıhtılaşır ve daha çok muhallebi benzeri bir doku alır.<br>
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Aşure, Arapça'da '10' anlamına gelir ve Hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem ayının 10. gününü ifade eder. O haftalarda evlerde pişirilen tatlı, sevgi ve bereketin yayılmasını simgeleyen arkadaşlara dağıtılır.<br>
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Türkiye'de ve ötesinde, kullanılabilecek malzemelerin listesi sayesinde aşure için sayısız çeşit ve tarif var.
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Genellikle vegandır, besinlerle doludur ve sağlıklı ve doyurucu olduğu için ideal bir kış tatlısıdır.
BBC'den 'Aşure' tarihi: Dünyanın en eski tatlısı
Geleneksel değerlere sahip Aşure BBC tarafından insanlık tarihinin en eski tatlısı olarak nitelendirildi. Sağlıklı ve doyurucu olmasıyla birlikte binlerce yıllık geçmişe sahip tatlı Türkiye'de önemli bir manevi değer haline geldi.
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