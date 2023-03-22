Mukabele
Ramazan ayını boş geçirmek istemeyen kişiler mukabele düzenliyorlar. Mukabele, karşılıklı olarak Kur'an-ı Kerim'in okunması anlamına geliyor. Mukabele programları ise her sene televizyon kanallarında yer alıyor. Kişiler evlerinden televizyon kanallarındaki mukabele programlarını takip edebiliyorlar. Peki 2023 mukabele ne zaman başlıyor, başladı mı? Mukabele ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta?
MUKABELE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Mukabele Ramazan ayının her gününde okunuyor. Ramazan'ın her gününde 1 cüz tamamlanıyor ve Ramazan sonunda Kur'an-ı Kerim baştan sona okunmuş oluyor. Bir cüz toplamda 20 sayfadan oluşuyor. Ramazan sonunda okunan Kur'an-ı Kerim'in duası yapılır.
Mukabele genelde Ramazan ayının 1. gününde başlar ve Arefe günü sona erer. Kur'an'da toplamda 30 cüz bulunur ve her gün 1 cüz okunmak suretiyle Kur'an'ı Kerim 30 gün sonunda tamamlanır. Mukabele tamamlandıktan sonra duası yapılır. Mukabele duası Kadir Gece'sinde veya Arefe gününde yapılabilir.
2023 MUKABELE OKUNACAK KANALLAR VE SAATLERİ
Mukabele birçok televizyon kanalında sahur saatinden önce veya sonra düzenlenebiliyor. İzleyenler gün içerisinde farklı saatlerde yayınlanan mukabele programlarını takip edebiliyorlar. 2023 Ramazan mukabelesi saatleri ise şu şekilde:
Diyanet TV Mukabele Saati: Her gün saat 07.00 ve 15.00
Kanal 7 Mukabele Saati: Her gün saat 05.15
TRT 1 Mukabele Saati: Her gün saat 05.30