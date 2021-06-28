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Müslüman olmayan kişinin kestiği kurbanın eti yenir mi?

Müslüman olmayan kişinin kestiği kurbanın eti yenir mi? sorusuna Diyanetten yanıt verildi. Cevapta, "Eti yenen hayvanların etlerinin helal olması için, hayvanı kesecek kimsenin, akıl ve temyiz gücüne sahip, müslüman veya ehl-i kitaptan olması gerekir" denildi. Detaylar haberimizde...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Müslüman olmayan kişinin kestiği kurbanın eti yenir mi?
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Din İşleri Yüksek Kurulun'dan "Müslüman olmayan kişinin kestiği kurbanın eti yenir mi?" sorusuna şu cevap verildi:

"Eti yenen hayvanların etlerinin helal olması için, hayvanı kesecek kimsenin, akıl ve temyiz gücüne sahip, müslüman veya ehl-i kitaptan olması gerekir. Ehl-i kitaptan olmayan mecûsî, putperest veya ateistin kestiği hayvanın eti helal değildir. Bunların kestiği hayvan da kurban olmaz (Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 229; el-Fetâva’l-Hindiyye, V, 370; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, IX, 474)."

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