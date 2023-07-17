Bir yıl boyunca müzelere sınırsız erişim sağlayan Müze Kart’ın 2023 yılı fiyatı açıklandı. Müze Kart fiyatı 60 TL olarak belirlendi. Kart türü ve müzeye göre Müze Kart ve e-bilet ücretleri 20 TL ila 1.000 TL arasında değişiyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın belirlediği fiyata göre Müze Kart bir yıl boyunca 350’den fazla müze ve ören yerine sınırsız erişim olacağı sağlıyor.

Müze Kartı ile İstanbul’da gezilebilecek müzeler listesi

Ayasofya Müzesi, Topkapı Sarayı Müzesi, İstanbul Arkeoloji Müzesi, Fethiye Müzesi, Galata Mevlevihanesi Müzesi, Hisarlar Müzesi (Rumeli Hisarı), İslam Bilim ve Teknoloji Merkezi Müzesi, Adam Mickiewicz Müzesi, Kariye Müzesi, Büyük Saray Mozaikleri Müzesi, Türk ve İslam Eserleri Müzesi, Türbeler Müzesi

Ücretsiz müze karttan kimler yararlanıyor?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 18 yaş ve altındaki gençler ve çocuklar ile bu yaş grubundaki öğrenci gruplarına refakat eden öğretmenler, 65 yaş ve üstü vatandaşlar, gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları, engelliler ve bir refakatçisi, er ve erbaşlar ile ICOM, ICOMOS ve UNESCO kartı sahipleri, müze ve ören yerlerinden ücretsiz yararlanıyor.

Ayrıca, basın kimlik kartı sahipleri, seyahat acentesi sahibi veya sorumlu müdürleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı kokardına haiz profesyonel turist rehberleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı personeli ve emeklileri ile refakatindeki eş ve çocukları, 0-12 yaş arası yabancı uyruklu çocuklar ile Hayatboyu Öğrenme Programı çerçevesinde Comenius Okul Ortaklıkları ile Erasmus Öğrenci Değişim Programı kapsamındaki öğrenci gruplarına (Türkiye'deki muhatapları tarafından sözleşmelerini ibraz etmeleri kaydıyla) müze ve ören yerlerine ücretsiz giriş hakkı tanınıyor.

Müze kart nasıl alınır, çıkartılır?

Müze Kart sahibi olmak isteyenler, kart basım istasyonlarından “Fotoğraflı Kimlik Kartı, Pasaport veya Ehliyet” ibraz ederek 40 saniye içinde kartlarını alabilirler. Ayrıca Muze.gov.tr‘de istenen bilgileri girerek, kredi kartı ile kart satın alabilirler. İnternet başvuruları, sistem onaylandıktan sonra 5 gün içerisinde kargo ile belirtilen adrese gönderilir.

İstanbul’da müze kart satış noktaları nerede?

İstanbul’da 8 satış noktası bulunmaktadır şunlardır:

İstanbul Arkeoloji Müzesi,

Kariye Müzesi,

Topkapı Sarayı Müzesi,

Aya İrini Anıtı Müzesi,

Büyük Saray Mozaikleri Müzesi,

Türk ve İslam Eserleri Müzesi,

Rumeli Hisarı

Müze Kart fiyatları ve türleri

Müze Kart resmi web sitesine göre, işte satın alabileceğiniz beş tür müze kartı.

Museum Pass Türkiye : Türkiye Müze Kartıyla, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı’na ait üç yüzden fazla müze ve ören yerini on beş gün boyunca ziyaret edebilir, yolculuğunuzun tadını zamanında çıkarabilirsiniz. İlk müze ve ören yeri girişinizden itibaren on beş gün geçerli olan Museum Pass Türkiye fiyatı 1.000 TL‘dir.

Museum Pass İstanbul : İstanbul’da T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı 13 müze MuseumPass İstanbul ile 5 gün boyunca gezilebiliyor. Müze ve ören yerlerini ilk ziyaretinizden itibaren 5 gün geçerli olan MuseumPass İstanbul fiyatı 700 TL.

Museum Pass Cappadocia : Kapadokya Müze Kartıyla Nevşehir’de T.C.Kültür ve Turizm Bakanlığı’na ait ondan fazla müze ve ören yerini üç gün boyunca ziyaret edilebilir. İlk müze ve ören yeri girişinizden itibaren üç gün geçerli olan Museum Pass Cappadocia fiyatı 400 TL.

Museum Pass Akdeniz : Akdeniz Müze Kartıyla, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı’na ait elliden fazla müze ve arkeolojik sit alanını Antalya, Mersin, Adana ve Denizli’de ziyaret edebilirsiniz. yedi gün boyunca seyahatinizin tadını çıkarın. İlk müze ve ören yeri girişinizden itibaren yedi gün boyunca geçerli olan Akdeniz Müze Giriş ücreti 650 TL‘dir.

Museum Pass Ege : Ege Müze Kartı ile İzmir, Aydın, Muğla ve Denizli’de TC Kültür ve Turizm Bakanlığı’na ait altmışın üzerinde müze ve arkeolojik sit alanını ziyaret edebilirsiniz. 7 gün boyunca seyahatinizin tadını çıkarın. İlk müze ve ören yeri girişinizden itibaren yedi gün geçerli olan Museum Pass the Aegean fiyatı 650 TL.

e-bilet: Müze biletleri fiyatı

Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı farklı içeriklerde kombine biletler, e-biletler ve müze biletleri satışa sunuldu:

Efes Örenyeri + Efes Müzesi + Yamaçevler + St. Jean Örenyeri Kombine Bileti 350 TL Hıerapolis Örenyeri + Hierapolis Müzesi + Laodıkeia Örenyeri Kombine Bileti 250 TL Kombine(Efes Örenyeri-Efes Yamaçevler) E-Bilet i250 TL İzmir Efes Örenyeri E-Bilet 200 TL Troya Örenyeri + Troya Müzesi Ve Assos Örenyeri Kombine Bıleti200 TL Pamukkale Örenyeri Ve Arkeoloji E-Bilet 200 TL Galata Kulesi Müzesi E-Bilet 175 TL Muğla Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi E-Bilet 150 TL Nevşehir Göreme Örenyeri E-Bilet 150 TL Troya Örenyeri Ve Troya Müzesi Kombine Bileti 150 TL Kombine Bilet (Hatay Müzesi-St. Pierre Anıt Müzesi-Necmi Asfuroğlu Arkeoloji Müzesi) E-Bilet i150 TL Kombine Bilet (Side Antik Tiyatro-Side Müze) E-Bilet i125 TL Aziz St. Nicolas E-Bilet 125 TL İzmir Bergama Akropol Örenyeri E-Bilet i100 TL Aspendos Örenyeri E-Bilet 100 TL Çanakkale Troya Müzesi E-Bilet 100 TL Derinkuyu Yeraltı Şehri E-Bilet 100 TL İstanbul Arkeoloji Müzesi E-Bilet 100 TL Nevşehir Kaymaklı Yeraltı Şehri E-Bilet 100 TL Göbeklitepe Örenyeri Ve Göbeklitepe Karşılama Merkezi Kombine Bileti 100 TL Perge Örenyeri E-Bilet 100 TL İstanbul Türk Ve İslam Eserleri Müzesi E-Bilet 100 TL Çanakkale Troya Örenyeri E-Bilet 100 TL Antalya Müzesi E-Bilet 90 TL İzmir Bergama Asklepion Örenyeri E-Bilet i90 TL Aksaray Ihlara Vadisi E-Bilet i90 TL Antalya Myra Örenyeri E-Bilet 90 TL Antalya Olympos Örenyeri E-Bilet i90 TL Antalya Phaselis Örenyeri E-Bilet 90 TL Antalya Patara Örenyeri E-Bilet 90 TL Antalya Side Tiyatrosu E-Bilet 90 TL Şanlıurfa Göbeklitepe Örenyeri E-Bilet 90 TL İzmir Efes Yamaçevler E-Bilet 85 TL Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi E-Bilet 75 TL Mersin Silifke Astım Mağarası E-Bilet 75 TL Mersin Silifke Cennet Cehennem Örenyeri E-Bilet 75 TL Denizli Laodikeia Örenyeri E-Bilet 75 TL Aydın Afrodisyas Müzesi Ve Örenyeri E-Bilet 70 TL Alanya Kalesi E-Bilet 65 TL Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi E-Bilet 65 TL Hatay Müzesi E-Bilet 65 TL Necmi Asfuroğlu Arkeoloji Müzesi E-Bilet i65 TL Hatay St. Pierre Anıt Müzesi E-Bilet 65 TL Nevşehir Zelve Paşabağlar Örenyeri E-Bilet i65 TL Müzekart+60 TL İstanbul Büyük Saray Mozaikleri Müzesi E-Bilet 60 TL Van Akdamar Anıt Müzesi E-Bilet 60 TL İzmir Agora Örenyeri E-Bilet 50 TL Kars Anı Örenyeri E-Bilet 50 TL Çanakkale Assos Örenyeri E-Bilet 50 TL Aydın Didim Örenyeri E-Bilet 50 TL İzmir Efes Müzesi E-Bilet 50 TL İstanbul Galata Mevlevihanesi Müzesi E-Bilet 50 TL Nevşehir Göreme Karanlık Kilise E-Bilet 50 TL İstanbul İslam Bilim Ve Tek. Tarihi Müzesi E-Bilet 50 TL İzmir Çeşme Müzesi E-Bilet 50 TL Milet Örenyeri E-Bilet 50 TL Muğla Marmaris Müzesi E-Bilet 50 TL Özkonak Yeraltı Şehri E-Bilet 50 TL Antalya Side Müzesi E-Bilet 50 TL İzmir St.Jean Örenyeri E-Bilet 50 TL Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi E-Bilet 50 TL Ankara Cumhuriyet Müzesi E-Bilet 30 TL Şanlıurfa Göbeklitepe Karşılama Merkezi E-Bilet 20 TL



