Hindistan’da Nipah virüsü nedeniyle yetkililer alarma geçti. Ülke virüs nedeniyle can kayıpları yaşanmaya başladı. 30 Ağustos’tan bu yana iki kişinin hayatını kaybetmesinin ardından virüsün yayılmasını önlemek için 9 köyde okullar, iş yerleri kapatıldı, toplu taşıma seferleri ise askıya alındı. Yaşanan gelişmelerinden ardından vatandaşların ‘Nipah virüsü nedir, belirtileri neler, nasıl bulaşır? Nipah virüsü Türkiye’de var mı?’ sorularının cevapları yanıt arıyor. İşte detaylar.

NİPAH VİRÜSÜ NEDİR, BELİRTİLERİ NELER?

Nipah virüsü, özellikle Güney ve Güneydoğu Asya'da görülen ölümcül bir zoonotik virüstür. Zoonotik virüsler, hayvanlardan insanlara bulaşabilen virüslerdir. Nipah virüsü, ilk olarak 1999 yılında Malezya ve Singapur'da meydana gelen bir salgında tanımlanmıştır.

Nipah virüsü enfeksiyonları, genellikle şiddetli bir solunum yetmezliği veya beyin iltihabı gibi ciddi semptomlara yol açabilir. Semptomlar arasında ateş, baş ağrısı, kas ağrıları, mide bulantısı, kusma, baş dönmesi ve bilinç kaybı bulunur. Enfekte olan kişilerin bir kısmı ölümle sonuçlanır.

NİPAH VİRÜSÜ ÖLÜMCÜL MÜ?

Nipah virüsü, insanlarda ölümcül olabilen ciddi bir hastalığa neden olabilir. Bu nedenle, enfekte bölgelerdeki insanlar ve sağlık görevlileri için büyük bir risk oluşturur. Nipah virüsü salgınları, hızla yayılabilen ve ölümcül sonuçlar doğurabilen ciddi bir halk sağlığı tehdidi oluşturur.

NİPAH VİRÜSÜ NASIL BULAŞIR?

Nipah virüsü enfeksiyonları, genellikle meyve yarasaları gibi yarasa türleri aracılığıyla yayılır. İnsanlara doğrudan yarasa teması veya enfekte hayvanların tüketimi sonucu geçebilir. İnsandan insana bulaşma da mümkündür, özellikle hastaların bakımı sırasında veya yakın temas sırasında.

NİPAH VİRÜSÜ TÜRKİYE’DE VAR MI?

Eyalet Başbakanı Pınarayi Vijayan yaptığı açıklamada, test yapılan temaslı sayısının artabileceğini ve karantina merkezleri oluşturulacağını söyledi. Vijayan, ilk vakanın tespit edildiği Kozhikode bölgesinde yaşayanlara 10 gün boyunca toplu alanlara gitmemeleri çağrısında bulundu.

Eyalet Sağlık Bakanı Veena George ise yaptığı açıklamada, "Enfekte kişilere temas edenleri takip etmeye ve semptomları olan herkesi izole etmeye odaklanıyoruz” dedi.

Nipah virüsü ile ilgili Türkiye'den bir açıklama yapılmadı.

NİPAH VİRÜSÜ TEDAVİSİ VAR MI?

Nipah virüsüne karşı bir aşı henüz bulunmamıştır, bu nedenle hastalığın kontrolü, enfekte kişilerin izolasyonu, temasın sınırlanması ve enfekte hayvanların tespit edilip izole edilmesi gibi önlemlerle sağlanmaya çalışılır.







