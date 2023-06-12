Ödem, genellikle ayaklarda ve bacaklarda görülür. Gece uyuyunca ödem vücuda yayılır, sabah uyanıldığında yüzde ve ellerde varlık gösterebilir. Günlük yaşantımızda pek önemsemesek de ödem hayatımızın bir gerçeğidir. Ödem attıran su ve yeşil sebzeler karışımı içecekler önerilerimize bakarak ödemden kurtulabilirsiniz.

Ödem Attırıcı İçecekler

Ödem attırıcı içecekler sayesinde vücuttaki şişkinliklerden kurtulmak mümkündür. Genel yaşam tarzı ödemin oluşmasındaki en büyük etkendir. Örneğin dengeli beslenmemek, düzenli spor yapmamak ve yemeğin hızlı yenmesi sağlıklı insanlarda ödemin oluşmasının temel sebepleri arasında yer alır.

Bunları değiştirip ödem attırıcı içecekler tüketerek vücuttan ödemin tamamen atılması sağlanabilir. Ödem attırıcı içecekler arasında; limon suyu, yeşil çay, taze pancar suyu, ananasın suyu, salatalığın suyu, narın suyu, maydanozun suyu, kereviz sapı suyu ve elma suyu başta gelmektedir. Bunları içerek fazla ödemi vücudunuzdan atabilirsiniz.

Ödem Atıcı İçecek Tarifi

Ödem atıcı içecek tarifi için; 2 havuç, 1 yeşil elma, 1 taze kırmızı pancar ve bir çay kaşığı zeytinyağını birleştirmek yeterlidir. Her gün 1 bardak bu içecekten içerseniz kısa zamanda ödemin azaldığını fark edeceksiniz.

Ödem Atan İçecekler

Ödem atan içecekler arasında; limon suyu, yeşil çay, elma suyu, kereviz sapı suyu, maydanoz suyu, nar suyu, ananas suyu ve pancar suyu başta gelir.

Ödem Atıcı Detoks Suyu

Ödem atıcı detoks suyu hazırlamak için örneğin en basit şekilde bir litre su içerisinde salatalıkları dilimleyip atın. Sonra dilimli yeşil elma, limon kabuğu ve taze nane ekleyin. Bu karşımı bir gece dinlendirin ertesi gün ilk bardağı aç karnına içmek kaydıyla bir litre detoks suyunu bitirin.

Metabolizma Hızlandırıcı ve Ödem Attırıcı İçecek

Metabolizma hızlandırıcı ve ödem attırıcı içecek hazırlamak için; salatalık, yeşil elma, limon ve yeşil çay sizin için yeterlidir.

Ödem atmak için neden limon kullanılır?

Limonlu vücuttaki toksinleri arındırma da büyük etkiye sahiptir. Bu nedenle sabahları aç karnına içilen limonlu su hem toksinleri atmaya yardımcı olur hem de yağ yakımını kolaylaştırarak kilo verme konusunda destek olur. Her sabah bir bardak limonlu su içerseniz zayıflatır. Aynı zamanda sabahları içilen limonlu su kabızlığı da oldukça iyi gelmektedir.

Ödem attıran içecekler ne kadar süre içilir?

Yeşil çay ve diğer ödem attırıcı etkisi olan içeceklerin belirli süreler tüketilip ara verilmesi ve daha sonra tekrar içilmesi önerilmektedir. Örneğin 2 hafta süreyle tüketilip 1 hafta ara verilmesi tavsiye edilmektedir.

Ödem nedir?

Ödem, vücutta damarlardan dokulara sızan aşırı sıvının neden olduğu şişliktir. Vücudun herhangi bir bölümünü etkilese de eller, kollar, ayaklar, ayak bilekleri ve bacaklarda daha fazla fark edilir.



