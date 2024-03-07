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ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? EGM ÖGG sınav sonuç takvimi...

"ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Özel Güvenlik 107. Temel Eğitim ve 83. Yenileme Eğitimi sınavı sonuç tarihine yönelik araştırmalar hız kazandı. Sınav talimatında yer alan takvime göre, ÖGG sınav sonucu mart ayında ilan edilecek. Peki ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? EGM ÖGG sınav sonuç takvimi...

13:10 - 7/03/2024 Perşembe
Yeni Şafak
ÖGG sınav sonuçları 2024
ÖGG sınav sonuçları 2024

"ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yılın ilk sınavı olan Özel Güvenlik 107. Temel Eğitim ve 83. Yenileme Eğitimi sınavı 24 Şubat 2024 tarihinde tamamlandı. Takvimle sonuç tarihi paylaşıldı. Peki ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? EGM ÖGG sınav sonuç takvimi...

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖGG sınav takvimine göre; Özel Güvenlik 107. Temel Eğitim ve 83. Yenileme Eğitimi sınavı 15 Mart 2024 Cuma günü ilan edilecek.

ÖGG SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

Adaylar, ÖGG sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün https://onlineislemler.egm.gov.tr/ isimli internet adresinden T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu ile öğrenilebilecek.

#ÖGG
#ÖGG sınav sonuçları
#özel güvenlik sınavı
1 saat önce
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ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? EGM ÖGG sınav sonuç takvimi...