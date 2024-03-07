"ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yılın ilk sınavı olan Özel Güvenlik 107. Temel Eğitim ve 83. Yenileme Eğitimi sınavı 24 Şubat 2024 tarihinde tamamlandı. Takvimle sonuç tarihi paylaşıldı. Peki ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? EGM ÖGG sınav sonuç takvimi...