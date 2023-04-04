MEB 5 bin sözleşmeli personel alımı başvuru sonuçları, binlerce adayın gündeminde yer alıyor. Bakanlıkta istihdam edilmek üzere sözleşmeli mühendis, avukat, hemşire, diyetisyen ve büro personeli alımı başvuruları ÖSYM'nin KPSS-2023/4 kılavuzuyla 24-30 Mart 2023 tarihleri arasında gerçekleşti. Başvuru şartları arasında 2022-KPSS Lisans puanı alanların gerçekleştirdiği MEB personel alımı tercih sonuçları, yapılan değerlendirme sonrası ÖSYM'nin AİS ekranından ilan edilecek.