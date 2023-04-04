Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yeri
Binlerce öğretmen adayı MEB'ten gelecek son dakika açıklamasına odaklandı. MEB 40 bin Sözleşmeli öğretmen mülakat yerleri açıklandıktan sonra sınavlar uygulanacak. Peki Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı, nasıl ve nereden öğrenilir?
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT YERLERİ AÇIKLANDI MI?
Milli Eğitim Bakanlığı 2023 öğretmen atama takvimine göre sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri 4 Nisan Salı günü açıklanacak.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT YERİ NASIL ÖĞRENİLİR?
Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri aşağıdaki link üzerinden e-Devlet ekranı ile öğrenilebilecek.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ SINAVI NE ZAMAN?
Yayımlanan 45 bin öğretmen ataması takvimine göre sözleşmeli öğretmenlik mülakatları 7-16 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Mülakat sonuçları ise 18 Nisan tarihinde açıklanacak.
MEB 2023 ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ
Ön Başvuru ve Sözlü Sınav Merkezi Tercihlerinin Alınması 27/03/2023-01/04/2023
Adayların Sözlü Sınava Alınacakları Sınav Merkezlerininİlanı 04/04/2023
Sözlü Sınavların Yapılması 07-16/04/2023
Sözlü Sınav Sonuçlarının İlanı 18/04/2023
Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin İtirazların Alınması 24-25/04/2023
Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin İtirazların Sonuçlandırılması 28/04/2023
Atama Tercihlerinin Alınması 02-06/05/2023
Atama Sonuçlarının Açıklanması 08/05/2023
Göreve Başlama 01/09/2023 tarihinden itibaren