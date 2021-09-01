Özgün Öğretmen eğitim ödeneği ne zaman yatacak? Kırtasiye yardımı ödeneği ne kadar?
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Öğretmen eğitim ödeneği ne zaman yatacak? Kırtasiye yardımı ödeneği ne kadar?

Her yıl Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda öğretmenlik yapan öğretmenlere eğitim ödeneği ödeniyor. 2021-2022 eğitim öğretim yılının başlaması ile beraber öğretmenlere yapılan eğitim ödeneğinin ne zaman yatacağı merak ediliyor. Peki, Öğretmenlere eğitim ödeneği ne zaman yatacak? 2021-2022 kırtasiye yardımı ne zaman yatar? Eğitim ödeneği ne kadar?

Haber Merkezi Yeni Şafak
Öğretmen eğitim ödeneği ne zaman yatacak? Kırtasiye yardımı ödeneği ne kadar?
eğitim

Öğretmenlerin sınıfta kullanacağı eğitim materyalleri ve malzemeleri için devlet tarafından sunulan bu imkan, “öğretmenlere eğitim ödeneği ne zaman yatacak?” sorusuyla araştırılıyor. 2021-2022 kırtasiye yardımı eğitim ödeneği ne kadar? İşte ayrıntılar...

EĞİTİM ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Eğitim ödeneği her sene öğretmenlere veriliyor. Yeni eğitim döneminin gelmesiyle birlikte öğretmenlerin gözü de hesaplara yatırılacak kırtasiye parasına çevrildi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer bu yıl 1250 lira olarak ödenecek olan kırtasiye parasının 2 Eylül tarihinden itibaren yatırılacağını duyurdu.

EĞİTİM ÖDENEĞİ NE KADAR?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer imzasıyla illere gönderilen yazıda, öğretim yılına hazırlık ödeneğinin, bu yıl 1250 lira olduğu belirtilerek, öğretmenlere bu ödemenin 2 Eylül 2021’den itibaren yapılacağı bildirildi.

Öğretmenler için ayrılan eğitim ödeneğine her yıl yüzde 2,5 zam yapılıyor. Bu zamla 2021 yılı kırtasiye yardımı 1210 TL'den 1250 TL'ye çıkarıldı. Böylece yeni eğitim öğretim yılında öğretmenlere yatırılacak eğitim ödeneği 1250 TL olarak belirlendi.

6. dönem toplu sözleşmede varılan uzlaşmaya göre, Eğitim öğretim yılına hazırlık ödeneği 2022 yılı için 1.325 TL’ye; 2023 yılı için 1.400 TL’ye çıkarılmıştı

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