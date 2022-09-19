Özgün Kasım ara tatili ne zaman?
ÖZGÜN HABERLER

Kasım ara tatili ne zaman?

Okullar 12 Eylül'de açıldı. 2 haftalık uyum sürecini tamamlanan okullarda eğitim öğretim devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre her yıl uygulanan eğitim tatillerinden ilki Kasım ara tatili olarak yapılıyor. Peki, 2022-2023 yılı ilk ara tatili olan Kasım ara tatili ne zaman, kaç gün yapılacak? Kasım ara tatili ne zaman başlıyor, ne zaman bitecek? İşte konuya ilişkin detaylar...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Okullarda ilk ara tatil ne zaman, Kasım ara tatili hangi tarihte başlayacak, hangi tarihte bitecek?
Kasım ara tatili

Milyonlarca öğrenci 12 Eylül'de yeni eğitim öğretim yılına başladı. Eğitimde ikinci haftanın ardından ilk ara tatil ne zaman sorgulamaları şimdiden hız kazandı. Kasım ayınca gerçekleşecek olan ilk ara tatil tarihleri öğrenciler, veliler ve öğretmenlerin gündeminde yer alıyor. Peki, Kasım ara tatil ne zaman?

KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN?

2022-2023 eğitim öğretim yılı ilk ara tatili 14-18 Kasım tarihleri arasında yapılacak.

YARI YIL TATİLİ NE ZAMAN?

23 Ocak-3 Şubat 2023'te yarıyıl tatili olacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

17-20 Nisan 2023'te ise ikinci ara tatil olacak.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

Eğitim öğretim dönemi, 16 Haziran 2023'te sona erecek.

Sabahçı, öğlenci saatleri 2022 | Sabahçı, Öğlenci öğrenci ders başlangıç bitiş saatleri
ÖZGÜN
Sabahçı, öğlenci saatleri 2022 | Sabahçı, Öğlenci öğrenci ders başlangıç bitiş saatleri
S,Ş ve K harfleri varsa emekli olamazsınız

S,Ş ve K harfleri varsa emekli olamazsınız

Bu haber milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: Mutlaka kontrol edin.
Dağların içini oyup gizlice yapmışlar

Dağların içini oyup gizlice yapmışlar

Hepsi bir bir çıkarıldı: Hiç birinin örneği yok.
Joe Biden Kraliçe Elizabethin taziye defterine yazarken kopya çekti

​Bilim dünyası çözmeye çalışıyor

İçerisinden bakın neler çıktı.

​Fiona yerle bir etti

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.