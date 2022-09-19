Kasım ara tatili ne zaman?

Milyonlarca öğrenci 12 Eylül'de yeni eğitim öğretim yılına başladı. Eğitimde ikinci haftanın ardından ilk ara tatil ne zaman sorgulamaları şimdiden hız kazandı. Kasım ayınca gerçekleşecek olan ilk ara tatil tarihleri öğrenciler, veliler ve öğretmenlerin gündeminde yer alıyor. Peki, Kasım ara tatil ne zaman?
KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN?
2022-2023 eğitim öğretim yılı ilk ara tatili 14-18 Kasım tarihleri arasında yapılacak.
YARI YIL TATİLİ NE ZAMAN?
23 Ocak-3 Şubat 2023'te yarıyıl tatili olacak.
İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?
17-20 Nisan 2023'te ise ikinci ara tatil olacak.
YAZ TATİLİ NE ZAMAN?
Eğitim öğretim dönemi, 16 Haziran 2023'te sona erecek.