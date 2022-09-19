Kasım ara tatili ne zaman? Okullar 12 Eylül'de açıldı. 2 haftalık uyum sürecini tamamlanan okullarda eğitim öğretim devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre her yıl uygulanan eğitim tatillerinden ilki Kasım ara tatili olarak yapılıyor. Peki, 2022-2023 yılı ilk ara tatili olan Kasım ara tatili ne zaman, kaç gün yapılacak? Kasım ara tatili ne zaman başlıyor, ne zaman bitecek? İşte konuya ilişkin detaylar...

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