Omlet tarifi: omlet malzemeleri, pişirme süresi ve yapılışı

Kolay yapımından dolayı sürekli tercih edilen omlet tarifini sizler için hazırladık. İşte, enfes omlet tarifi, malzemeleri, püf noktası, besin değeri ve yapılışı.

OMLET TARİFİ MALZEMELERİ

-4 adet yumurta

-1/2 çay kaşığı tuz

-1/2 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber

-1 yemek kaşığı tereyağı

-1 yemek kaşığı zeytinyağı





OMLET TARİFİ YAPILIŞI

1. Derin bir karıştırma kasesinde 4 adet yumurtayı bir kasenin içerisine alın.

2. Yarım çay kaşığı tuz ve biberi birleştirin. Bir çırpıcı yardımıyla alttan üste doğru hava kabarcıkları oluşana kadar güzelce çırpın.

3. Tavanızı ısıtın ve 1'er yemek kaşığı tereyağı ve zeytinyağını kızdırın.

4. Ardından yumurta karışımını tavaya dökün. Ocağınızın altını kısın ve alt kısmı kızarana adar pişirin.

5. Omletin alt kısmı kızarıp, üst kısmı hafif sulu kaldığında tavanızı önce doğru eğip omleti ikiye katlayın.

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1-2 dakika daha bu şekilde pişirip ocaktan alın.

7. Soğumadan servis edin.

OMLET TARİFİ PİŞİRME SÜRESİ: KAÇ DAKİKADA PİŞER?

Omlet tarifini hazırlama süresi 5 dakika, pişirme süresi 3 dakikadır.

OMLET TARİFİ KALORİ DEĞERİ

1 porsiyon omlet 206 kaloridir.

OMLET TARİFİ BESİN DEĞERİ

1 porsiyon için;

10 gram protein

1 gram karbonhidrat

18 gram yağ

*Uzman diyetisyenler tarafından hazırlanmıştır.

OMLET TARİFİNİN PÜF NOKTASI

Kabarık bir omlet için yumurtaları çatal yerine mikser yardımıyla pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpın. Kalın ve yanmaz-yapışmaz tabanlı bir tava kullanmaya özen gösterin. Kullandığınız yumurta sayısı ve istediğiniz omlet kalınlığına göre kullandığınız tavanın yüzeyini genişletin. Omletin tavaya yapışmaması için seçtiğiniz tavaya dikkat edin. Hafifçe yağlayıp yağın fazlasını alın.

OMLET TARİFİ PİŞİRME ÖNERİSİ

Omleti arzu ettiğiniz peynir çeşidi ya da iç malzemeyi kullanarak da kısa sürede hazırlayabilirsiniz.

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