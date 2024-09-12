ÖSYM tarafından KPSS Ön Lisans uygulaması eylül ayı başında gerçekleşmişti. Adaylar sonuçları için heyecanlı bekleyişi sürdürüyor. ÖSYM sonuç sayfasından ön lisans KPSS sonuçları ilan edilecek. Peki, ön lisans KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS ÖN LİSANS NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Ön Lisans sınavı sonuç tarihi ÖSYM sınav takvimi 2024 listesi ile belli oldu. Buna göre sınav sonuçları 20 Eylül Cuma günü açıklanacak.

KPSS ÖN LİSANS CEVAP ANAHTARI ERİŞİME AÇILDI MI?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen 2024- Kamu Personeli Seçme Sınavı (2024- KPSS) ön lisans oturumu temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı, adayların erişimine açıldı.

KPSS ÖN LİSANS SINAV DEĞERLENDİRMESİ

Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak KPSS puanlarıhesaplanacaktır. KPSS puanları içinde Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her birinin ağırlığı 0,5olacaktır. Bu ağırlıklara göre, testlerden elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP)hesaplanacaktır. Bir aday için herhangi bir ASP’nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz konusu ASP’ninhesaplanmasına dahil edilen testlerin her birinden standart puanı olması gerekir.

Adayların ASP’leri kullanılarak, ön lisans düzeyi için KPSSP93 puanları hesaplanacaktır. Böylece her KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puandağılımı elde edilmiş olacaktır. B Grubu Kadrolara yerleştirme ÖSYM tarafından KPSS puanları esas alınarakyapılacaktır.







