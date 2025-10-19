Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.39'da merkez üssü Osmaniye'nin Sumbas ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin, yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.

Osmaniye'de deprem fayı nereden geçiyor?

Özellikle fay hattının geçtiği köyler ve mahalleler şu şekilde sıralanmaktadır;

Yarbaşı, Karacaören, Çamiçi, Üzümlü, Karşıyaka, Boğaziçi, Merkez, Haruniye, Yeniceharuniye, Gökçayır, Çitli, Çotlu, Kuşçu, Karagedik, Delihaliller, Hıdırlı, Karakuyu, Çerçioğlu, Pirsultanlı, Gümüş, Güzelyurt, Oluklu Çunur, Dümbürdek, Abacılar, Bayındırlı, ibişler, Karaguz, Köleli, Elbeyli, Alibozlu.

Bu sonuçlar bize gösteriyor ki Düziçi’nin tamamı her an deprem tehlikesi ile karşı karşıya. Bu gün Elazığ’da gerçekleşen deprem yarın Düziçi’nde gerçekleşebilir. Bu konuda halkın bilinçlendirilmesi, gerekli eğitimlerin verilmesi zorunludur.

Osmaniye deprem risk haritası

Osmaniye kent merkezi alüvyon ve benzeri gevşek birimlerden oluşan zayıf bir zemin üzerindeoturmaktadır. Deprem dalgaları bu tür zeminler tarafından büyütülerek binalara iletilir. Zemin büyütmesi olarak tanımlanan bu durum bir deprem olduğu takdirde Osmaniye’nin temel kaya üzerinde yer alan illere nazaran daha şiddetli olarak sarsılacağını, bunun sonucunda da hasar oranının fazla olacağı anlamına gelmektedir

Osmaniye’nin Deprem Tehlike Haritası. Siyah ve kırmızı çizgiler bölgedeki aktif fayları göstermektedir. Osmaniye il merkezi içinden geçen faylar kırmızı renkle vurgulanmıştır. Mavi çizgiler ivme değer sınırlarını göstermektedir.

Osmaniye ve çevresindeki diri faylar (kırmızı renkli kalın çizgiler)

Diri faylar Osmaniye’de nerede?

Diri fayların Osmaniye içerisinden kuzeydoğu-güneybatı yönünde geçtiğini gösterir. Bu fay zonu Düziçi-İskenderun Fay Zonu’nun Osmaniye segmenti olarak adlandırılmıştır. Amanos Dağı’nın eteklerinde yer alan bu fay çoğunlukla genç jeolojik formasyonlar içinde bulunduğundan ancak konunun uzmanları tarafından fark edilebilecek özelliklere sahiptir.

Diri fayların haritalanması farklı disiplinlerden veri girişi ile jeoloji mühendisliği temelinde yapılacak paleosismolojik araştırmalar sonucu gerçekleştirilir. Diri fayların yerlerinin imar planlarına altlık oluşturacak hassasiyette haritalanması ile geçmişte hangi büyüklükte ve hangi sıklıkta deprem ürettiği, dolayısı ile gelecekte ne zaman ve ne büyüklükte deprem olabileceğine yönelik olasılıkların belirlenmesi jeolojik, jeofizik, jeodezik, jeomorfolojik ve bunlar üzerine oturacak paleosismolojik araştırmalarla mümkündür.

Osmaniye çevresindeki fayların oluşturduğu eski depremler de paleosismolojik çalışmalar ile ortaya çıkartılmakta ise de bu konudaki çalışmalar henüz yeterli sayı ve detaya ulaşmamıştır. Ancak bu faylar hakkında güvenilir ve yeterli bilgi edinilmesi ilin deprem tehlikesinin belirlenmesi açısından son derece önemlidir. Özellikleri belirlenen diri fayların nazım veya uygulama imar planlarına işlenmesi, böylece yerleşimin yerbilimsel veriler ışığında yapılması depreme karşı alınabilecek en önemli tedbirlerden biri olacaktır.

Türkiye Diri Fay Haritasına göre Osmaniye il merkezi ve yakınından geçen diri faylar. Yerlerinin hassas olarak bilinmemesi nedeniyle faylar 100 m kalınlığında şeritler olarak gösterilmişlerdir. Yapılacak araştırmalar ile fay yerlerinin hassas olarak belirlenmesi gerekmektedir.

Osmaniye’nin depremselliği sadece Düziçi-İskenderun Fayının Düziçi-Osmaniye fay segmenti ile sınırlıdeğildir. Osmaniye il merkezinin yaklaşık 8-10 km batısından geçen Toprakkale Fayı ve daha batıdaki Karataş Fayı da aktif faylar olup bunlar üzerinde oluşabilecek depremlerde Osmaniye il merkezi ve diğer yerleşim yerlerinde hasar oluşma olasılığı vardır. Bu faylar bir kısmı yüzey faylanması oluşturabilecek deprem üretme potansiyeline sahiptir. Bu açıdan bakıldığında yapılacak çalışmaların sadece il merkezinde değil kent bütününde yapılmasının önemi ve aciliyeti kendisini açıkça göstermektedir.

Osmaniye’nin depremselliği bulunla da sınırlı değildir. Osmaniye il merkezi ile birlikte Toprakkale ve Düziçi ilçe merkezleri ile bu yerleşim birimlerine bağlı 18 köy doğrudan fay zonları üzerine oturmaktadır. Yine il merkezinin güneyin batısında yer alan organize sanayi bölgesi ile bazı barajların aksları fay zonlarına çok yakın konumdadır.

Osmaniye’nin genel yeraltı yapısı: Kırmızı çizgiler diri fayları göstermektedir.

Ülkemizin çoğu yerleşimleri gibi Osmaniye de diri fay üzerinde yer alan ve deprem tehdidi altında yaşayanbir ilimizdir. Depremler yer sarsıntısı yarattıklarında çok uzak alanlarda bile yıkıma neden olabilmektedir.

Deprem riski yüksek olan iller

Balıkesir, Manisa, İzmir, Aydın, Muğla, Denizli, Burdur, Isparta, Uşak , Bursa, Yalova, Bilecik,

Sakarya, Kocaeli, Düzce, Hatay, Kırşehir, Bolu, Karabük,

Çankırı, Bartın, Amasya, Tokat, Erzincan, Çanakkale, Tunceli, Bingöl,

Muş, Hakkari, Siirt, Osmaniye, Kırıkkale

Doğu Anadolu Fay Hattı nereden geçiyor?

Aşağıdaki deprem haritasından da görüleceği üzere Doğu Anadolu Fay Hattı, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Elazığ, Bingöl, Muş'a kadar devam ettikten sonra Erzincan'dan itibaren Kuzey Anadolu Fay Hattı ile birleşir.







