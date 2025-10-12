Osmanlı Devleti'nde altın para ilk defa hangi padişah zamanında bastırılmıştır? İşte 12 Ekim 2025 Kim Milyoner Olmak İster? sorusunun yanıtı

Osmanlı Devleti'nde altın para ilk defa hangi padişah zamanında bastırılmıştır?

Osmanlı Devleti’nde ilk altın para, yani “sultani” altını, Fatih Sultan Mehmed döneminde, 1460 yılında (Hicri 865) bastırılmıştır.Bu para, hem ekonomik gücün hem de Osmanlı’nın uluslararası ticaretteki prestijinin bir göstergesiydi.