Osmanlı Devleti'nde altın para ilk defa hangi padişah zamanında bastırılmıştır? İşte 12 Ekim 2025 Kim Milyoner Olmak İster? sorusunun yanıtı

Kim Milyoner Olmak İster
Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı her hafta olduğu gibi bu akşam ekranlara gelen yeni bölümüyle de izleyiciyi ekrana kilitledi. Yarışmanın en dikkat çeken sorularından biri ise "Osmanlı Devleti'nde altın para ilk defa hangi padişah zamanında bastırılmıştır?" sorusu oldu. İşte 12 Ekim 2025 tarihli bu sorunun doğru yanıtı.
Soru:
Osmanlı Devleti'nde altın para ilk defa hangi padişah zamanında bastırılmıştır?
Cevap: B: Fatih Sultan Mehmed
A: Yıldırım Bayezid
B: Fatih Sultan Mehmed
C: Yavuz Sultan Selim
D: Kanuni Sultan Süleyman
Osmanlı Devleti’nde ilk altın para, yani “sultani” altını, Fatih Sultan Mehmed döneminde, 1460 yılında (Hicri 865) bastırılmıştır.Bu para, hem ekonomik gücün hem de Osmanlı’nın uluslararası ticaretteki prestijinin bir göstergesiydi.
#Milyoner sorusu
#Kim Milyoner Olmak İster
#Osmanlı Devleti
#Altın para
#Padişah