ÖSYM Ais öğrenci giriş ekranı 2025: Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı (e-TEP/2) başvuruları başladı! Sınav başvuru ücreti ne kadar, nereden yatırılacak? İşte detaylar

ÖSYM Ais öğrenci giriş ekranı 2025: Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı (e-TEP/2) başvuruları başladı! Sınav başvuru ücreti ne kadar, nereden yatırılacak? İşte detaylar

19:586/11/2025, Perşembe
Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı (e-TEP/2) başvuruları başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 29 Kasım'da yapılacak Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı (e-TEP/2) başvuruları başladı. Sınava katılacak adaylar, başvuru işlemlerini ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr adresinden gerçekleştirebilecek. Peki Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı (e-TEP/2) sınav başvuru ücreti ne kadar? Ödemeler nereden yapılıyor? İşte ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) giriş ekranı ve sınavlar hakkında bilgiler.

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, bilgisayar tabanlı bir İngilizce dil yeterlik sınavı olan ve okuma, dinleme, konuşma ve yazma bölümlerinden oluşan e-TEP/2, Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'daki e-Sınav uygulama binalarında yapılacak.


Sınava başvurular, 18 Kasım'a kadar ÖSYM'nin "odeme.osym.gov.tr" veya "sanalpos.osym.gov.tr" adresinden yapılabilecek. Sınava alınacak aday sayısı, e-Sınav uygulama binalarının kapasitesine göre Ankara'da 400, İstanbul'da 200, İzmir'de 50 ve Adana'da 100 kontenjanla sınırlı olacak. Sınav ücreti ise ÖSYM'nin duyurusuna göre, 4000 TL olarak açıklandı.


ÖSYM AİS ÖĞRENCİ GİRİŞ SAYFASI

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından adaylara sunulan online bir platformdur. AİS üzerinden sınav başvuruları, tercih işlemleri, sonuç öğrenme gibi tüm önemli işlemler gerçekleştirilebilir. "ÖSYM AİS giriş" yaparak sisteme erişebilir ve kişisel sayfanıza ulaşabilirsiniz.

ÖSYM AİS şifrem yok nasıl alırım?

ÖSYM AİS şifresini kaybeden veya unutan adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden ücretsiz olarak yeniden edinebilirler. "Şifremi Unuttum" alanına girmeleri burada kendilerine sorulan soruları doğru cevaplandırmaları gerekmektedir.

E Devlet üzerinden ÖSYM AİS girişi nasıl yapılır?

E devlet şifresi olan adaylar, e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleri ile de ÖSYM AİS'e giriş yapabilir.

