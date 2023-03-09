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YKS 2023 başvuru ÖSYM AİS ekranı!

YKS başvuru ekranı 2023 ÖSYM ile erişime açıldı. Adayların heyecanla beklediği YKS sınavı bu yıl 17-18 Haziran'da yapılacak. Sınava başvurular ise 8-23 Mart tarihleri arasında alınacak. Adaylar YKS başvurularını, ÖSYM'nin AİS ekranından şifreleri ile tamamlayacaklar. YKS başvuru ekranı ve başvuru işlemlerine ilişkin detaylar haberimizde.

15:27 . 9/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
YKS başvuru ekranı

YKS başvuru ekranı

YKS başvuruları başladı! ÖSYM tarafından yapılan son dakika açıklamasıyla YKS üniversite sınavı başvurularının başladığı duyuruldu. YKS başvuruları ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden yapılabilecek.

YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

YKS sınav başvuruları için adaylar başvurularını, 08 Mart 2023 tarihi saat 12.00'den itibaren 23 Mart 2023 saat 23.59'a kadar elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 21.30’dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabileceklerdir.

YKS BAŞVURU KILAVUZU YAYINLANDI MI?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, (ÖSYM) 2023 YKS üniversite başvurularına ilişkin kılavuzu yayımladı.

YKS 2023 SINAV TARİHLERİ

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) Tarihi, : 17 Haziran 2023 (Cumartesi), 10.15

YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Tarihi, : 18 Haziran 2023 (Pazar), 10.15,

YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Tarihi, 18 Haziran 2023 (Pazar), 15.45



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1 saat önce
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YKS 2023 başvuru ÖSYM AİS ekranı!
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