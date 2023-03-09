YKS başvuru ekranı
YKS başvuruları başladı! ÖSYM tarafından yapılan son dakika açıklamasıyla YKS üniversite sınavı başvurularının başladığı duyuruldu. YKS başvuruları ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden yapılabilecek.
YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
YKS sınav başvuruları için adaylar başvurularını, 08 Mart 2023 tarihi saat 12.00'den itibaren 23 Mart 2023 saat 23.59'a kadar elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 21.30’dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabileceklerdir.
YKS BAŞVURU KILAVUZU YAYINLANDI MI?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, (ÖSYM) 2023 YKS üniversite başvurularına ilişkin kılavuzu yayımladı.
YKS 2023 SINAV TARİHLERİ
YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) Tarihi, : 17 Haziran 2023 (Cumartesi), 10.15
YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Tarihi, : 18 Haziran 2023 (Pazar), 10.15,
YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Tarihi, 18 Haziran 2023 (Pazar), 15.45